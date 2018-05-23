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圖輯／中職悍將一分領先桃猿

2018-05-23 20:49聯合報系攝影中心 記者侯永全╱即時報導

富邦悍將今晚在新莊棒球場迎戰客隊Lamigo桃猿，一局上桃猿隊第一棒陽耀勳擊出陽春砲;悍將隊第四棒蔣智賢則在四局下擊出一分打點安打，七局下悍將隊第八棒林宥穎補上一記左外野方向陽春全壘打，兩隊打完七局，悍將暫時以2比1領先桃猿。

悍將隊蔣智賢擊出一分打點安打。記者侯永全/攝影
悍將隊蔣智賢擊出一分打點安打。記者侯永全/攝影
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桃猿隊第一棒陽耀勳擊出陽春砲。記者侯永全/攝影
桃猿隊第一棒陽耀勳擊出陽春砲。記者侯永全/攝影
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悍將隊林宥穎擊出陽春全壘打。記者侯永全/攝影
悍將隊林宥穎擊出陽春全壘打。記者侯永全/攝影
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陽耀勳富邦悍將蔣智賢
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