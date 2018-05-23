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中職／悍將打線師老兵疲 磨練新人正是時候

2018-05-23 07:00Tzuyi

富邦悍將今年球季戰績不但沒有預期的優異，甚至令人非常失望，不僅投手群表現不理想，團隊打擊三圍更是敬陪末座。豪華悍將打線擁有高國輝蔣智賢、林益全、林哲瑄、胡金龍等長打好手，然而不僅得分能力不佳，連全壘打數都最少，落後少了林智勝、蔣智賢的中信兄弟達到雙位數。

其實這支球隊對於連敗是很有經驗，2016年5月28日至6月23日，還是義大犀牛時就曾經15戰僅1勝。最後球團雖然沒有更換教練團，卻換了隊長，意外讓球隊止敗，還拿下4連勝。隊長有點類似精神領袖，今年中信兄弟及統一獅就讓老將彭政閔及高國慶擔任，他們都能以身作則，打出一定的水準，也維繫整體士氣。今年富邦的隊長是林哲瑄，他及前隊長高國輝打擊率都偏低，成為打線中嚴重的斷層，非常多攻勢斷送在他們手中，因此兩位球星是否該留在先發打線，成為球迷議論的焦點。

高國輝不是容易長期在狀況外的球員，但陷入這樣的低潮，究竟是心理還是生理因素，球團...
高國輝不是容易長期在狀況外的球員，但陷入這樣的低潮，究竟是心理還是生理因素，球團應該讓他休息一下找出原因。 聯合報系資料照片
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既然打線現在出現問題，再從另外一個角度看，悍將打線確實可以考慮做一些改變。各隊目前都有新生代打者冒出，中信兄弟陳子豪及詹子賢，統一7-ELEVEn獅陳重羽、陳傑憲及蘇智傑，Lamigo桃猿廖健富、林承飛及林立等都在25歲以下，吸引球探關注的王柏融，也不過才26歲。然而富邦25歲以下今年曾在一軍出賽的打者，僅有李宗賢、石翔宇及范國宸，但三人都尚未站穩一軍。實際上富邦主力打者中，不僅沒有25歲以下，更是僅有2位30歲以下，分別是28歲的陳品捷及29歲的高孝儀。尤其最年長的外野陣容，今年曾上過一軍的包含39歲張建銘、35歲吳宗峻及31歲林旺衛，最年輕的就高孝儀，其他新生代球員都沒機會。

從10位主力打者平均年齡來看，富邦為31.9歲，為四隊最長。另外三隊為中信兄弟31歲，統一30.5歲，Lamigo 27.8歲。雖然看起來中信及統一也都30歲以上，但他們打線分別有41歲的彭政閔及高國慶、38歲的周思齊及潘武雄，若扣除這四位，兩隊為28.9及28.3歲。

富邦主力打線平均年齡最高，而且幾乎都30歲以上，缺少新生代球員，後續會面臨球員一...
富邦主力打線平均年齡最高，而且幾乎都30歲以上，缺少新生代球員，後續會面臨球員一起退化及退休的問題。 Tzuyi製表
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對於富邦而言，打線經驗確實較為豐富，但未來3年內就將面臨世代交替的問題。目前看起來沒有類似高國輝、胡金龍這種即戰力的旅外野手會回國，因此勢必從選秀或陣中挑選接替人選。雖然許多球員經過多年二軍的磨練，對於職棒已不陌生，但這就跟許多球迷反對球星下二軍磨練的疑問一樣，二軍強度夠嗎？打席樣本夠嗎？所以他們終究還是要上來一軍試試。

實際上其他三隊的打線分布較為平衡，老將、中生代及年輕新秀都有，這可以避免未來的某幾年中，打線中成員一起退化或一起退休，而是輪流的情況。另一種情況像統一的捕手高志綱及陳重羽，Lamigo林智平及林立，都由老將與新秀輪值打線，減少年輕球員瞬間接班的壓力，資深球員依然保有上場空間。

目前富邦沒有固定的打線，但是對於狀況不佳的球星幾乎都還是在輪值上，只是棒次挪動的變動。但是既然球星們表現不好，更應該趁機給比較沒有機會的球員一點嘗試。雖然看起來二軍打者表現沒有比較好，但有機會總是會激勵球員，石翔宇目前一軍表現就比二軍好。

悍將包含申皓瑋(圖)、張瑞麟等年輕球員都有註冊，可以試著上一軍磨練一下，賺點經驗...
悍將包含申皓瑋(圖)、張瑞麟等年輕球員都有註冊，可以試著上一軍磨練一下，賺點經驗值也不錯。 聯合報系資料照片
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對於球隊而言，可以藉機磨練新人，找出未來適合接班的球員；對於球星而言，他們能獲得些喘息，冷靜找出低潮原因的機會；對於新秀而言，獲得展現自我，可以爭取更多機會。既然現在打線已經如此低潮，與其場場盼望他們恢復身手，不如做些改變順便練練新人呢？

富邦悍將申皓瑋高國輝蔣智賢

Tzuyi

工程師，喜愛書寫棒球、籃球，對CPBL、MLB、NBA、SBL皆有涉略，希望藉由文字讓看球更有樂趣！
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