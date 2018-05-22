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圖輯／中職馬丁尼茲好投 統一4比1擊敗中信

2018-05-22 21:51聯合報系攝影中心 記者黃仲裕╱即時報導

中信兄弟與統一獅在台中洲際棒球場的比賽，中信打線受到統一先發投手馬丁尼茲的壓制，全場只靠著第六棒彭政閔擊出陽春全壘打得到一分，終場就以1比4落敗。

統一第六棒高國慶單場四支二，得到兩分打點。記者黃仲裕／攝影
統一第六棒高國慶單場四支二，得到兩分打點。記者黃仲裕／攝影
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中信打線受到統一先發投手馬丁尼茲的壓制，全場只靠著第六棒彭政閔擊出陽春全壘打得到...
中信打線受到統一先發投手馬丁尼茲的壓制，全場只靠著第六棒彭政閔擊出陽春全壘打得到一分。記者黃仲裕／攝影
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馬丁尼茲統一獅彭政閔
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