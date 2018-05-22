韓職／王維中24日對決LG 博斯運動頻道直播

2018-05-22 20:29 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



王維中24日登板對決LG雙子隊，爭取本季第5勝。圖／博斯運動頻道提供 分享 facebook 旅韓左投王維中24日再次登板，將在首爾對決LG雙子隊，博斯運動頻道今天宣布，已取得南韓職棒本季賽事的台灣獨家轉播權，確定直播王維中24日比賽。

王維中目前出賽8場，其中6場優質先發，戰績4勝1敗、防禦率2.16。

博斯運動頻道發出聲明如下：

經過多個月的努力交涉，博斯運動頻道宣布取得2018賽季KBO韓國職棒所有賽事的台灣獨家轉播權。棒球迷們可以透過有線電視系統、MOD以及手機Fain TV歡樂看觀看韓職的比賽。博斯往後將提供球迷每月至少20場以上的轉播，季後賽更是場場直播。

台灣電視台首度引進韓國職棒轉播，為的就是要滿足台灣廣大棒球迷有多一份收看棒球賽事的選擇。我國旅外好手王維中過去擁有大聯盟密爾瓦基釀酒人的經歷，今年轉戰韓職，先發8場取得了6場優質先發、4勝1敗、防禦率2.16的好成績，也引起國內相當多球迷的關注。王維中今年先發的前8場比賽，博斯也會陸續作完整重播，讓球迷們重溫王維中的精彩投球。

除了球迷們關心的王維中，韓職其他球星的身影也都能在博斯看的到，包括KBO頭號王牌、2017經典賽面對中華隊先發的梁玹種（起亞虎）、國家隊常客金廣鉉（SK飛龍）; 另外也有相當多海歸好手，去年效力於美職明尼蘇達雙城隊的怪力男朴炳鎬（耐克森英雄）、巴爾的摩金鶯的金賢洙（斗山熊）、西雅圖水手的李大浩（樂天巨人），都是棒球迷們耳熟能詳的球星。

博斯運動頻道總經理黃敬庭表示，過去博斯參與運動賽事相當的多，為的就是讓民眾能看到台灣球員在海外的奮鬥歷程，過去包括曾雅妮、潘政琮、盧彥勳、戴資穎、周天成、鄭怡靜、詹詠然等好手，博斯都努力的讓他們的比賽呈現給台灣觀眾。今年王維中隻身前往韓職打拼，博斯也沒有忘記，為了提供國內球迷更完整的賽事轉播與訊息，博斯取得權利成為台灣首度提供完整KBO賽事的頻道，透過有線系統、MOD、手機平台讓所有台灣棒球迷們都能欣賞到高水準的比賽。