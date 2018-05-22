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日職／獲獎投手群今年傷很大 軟銀連霸路難行

2018-05-22 07:00福耳

日職開打快三分之一的賽程，各隊的戰績仍然呈現拉鋸的狀態，季前央聯最被看好能夠奪冠的隊伍是廣島，現在以25勝14敗1和，超過6成的勝率在央聯排名第一，與居次的巨人有著4場半的勝差，算是符合球評們的期待，但勝差其實並不大；洋聯被預測能夠拿下優勝的軟銀，則是從開季之後就打得十分掙扎，目前只以21勝19敗，勉強超過5成勝率的戰績排名第三，且與歐力士只有2.5場勝差，近況也不佳，隨時有掉到後段班的可能。

如果說軟銀是近幾年洋聯戰力最強的球隊，相信沒有人會反對，前年意外被火腿翻盤，導致三連霸失利後，上季隨即奪回洋聯優勝，今年的目標就是要連霸，沒想到從春訓開始就出現傷兵潮，開季後投手群更是狀況連連，同時也有幾名主力打者陷入小低潮，先發打線中打擊率超過3成的只有中村晃、柳田悠岐以及較常在對手是左投時先發的川島慶三3人。

柳田悠岐連4年打擊率破3成，本季更上層樓，出賽40場後的打擊率高達.385！ 聯...
柳田悠岐連4年打擊率破3成，本季更上層樓，出賽40場後的打擊率高達.385！ 聯合報系資料照片
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去年表現突出的上林誠知維持水準，捕手甲斐拓也的打擊表現看起來比上季好，而內川聖一、松田宣浩及洋砲戴斯派耶(Alfredo Despaigne)的打擊率則是都不到2成5，松田及戴斯派耶還有長打威力，但內川可說是陷入職棒生涯18年來最大的打擊低潮，生涯平均打擊率超過3成的他，至今的打擊率只有2成26，以致於挑戰2千安的紀錄直到5月初才完成，在上週又因傷而下二軍，如果下半季無法恢復打擊狀況，本季將會是他生涯打擊數據最慘的一年，也因為這3名主力打者近況不佳，使得軟銀的火力不若往年猛烈。

內川聖一遇上生涯最大低潮，完成2000安紀錄後就被下放到二軍。 聯合報系資料照片
內川聖一遇上生涯最大低潮，完成2000安紀錄後就被下放到二軍。 聯合報系資料照片
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今宮健太是另一個今年打擊整整掉了好幾個檔次的打者，向來不是強打者的他，在過去兩季的打擊率雖然不高，但竟然都交出10轟、55分打點以上的成績，不過本季打擊率掉到2成左右，打點也不到10分，堪稱是打線中的自殺棒。這幾名軟銀主力打者的打擊表現都不若上季，還好打線中最重要的柳田本季打擊又有大爆發的感覺，目前3成85打擊率、10轟、34分打點都在聯盟前兩名，外加已有9次盜壘成功，本季大有再次達成333紀錄的可能性。

軟銀的打線威力雖然較上季遜色，但至少沒有退步太多，戰績不如預期的主因在投手群。光是從春訓到開季就有許多主力投手因傷暫時退出戰局，如春訓時老將和田毅就左肩不適、五十嵐亮太也椎間盤突出、中繼王岩嵜翔在4月中動了右肘軟骨清理手術等等，其中影響最大的是守護神薩法提(Dennis Sarfate)的脫離，他在4月底因右股關節疼痛返回美國檢查，隨後動了手術，需要至少4個月的時間才能康復，少了上季有46個中繼點的中繼王及連3季拿下超過40次救援成功的救援王，軟銀的牛棚戰力大折損，目前由森唯斗暫代守護神一職，但他的安定感不若薩法提，是軟銀一大隱憂。

軟銀老將和田毅去年動完手肘手術，春訓期間仍然不適，預定在5月底會在三軍出賽。 歐...
軟銀老將和田毅去年動完手肘手術，春訓期間仍然不適，預定在5月底會在三軍出賽。 歐新社資料照片
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先發投手的表現則是與季前教練團及各界球評評估落差較大的一環，先發陣中武田翔太及中田賢一算是表現正常，上季勝投王東浜巨今年的表現是成為固定先發後最不理想的一年，防禦率超過4，且48局已被打出10轟，與以往10局左右才會被轟有很大的差距，保送的次數也增多，這直接導致他出賽7場只有1勝；洋投范登賀克(Rick van den Hurk)的退步幅度則相當驚人，已連4場投不到7局，防禦率高達6.25，與過去3年的表現落差極大。

軟銀洋投范登賀克本季成績一落千丈，對球隊戰力造成極大影響。 歐新社資料照片
軟銀洋投范登賀克本季成績一落千丈，對球隊戰力造成極大影響。 歐新社資料照片
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從育成出發的石川柊太及千賀滉大是先發陣中表現最優異的兩名年輕投手，石川本季從中繼出發，轉任先發後拿下6勝1敗，勝場與2.25防禦率的成績都排名聯盟前三，王牌千賀也有2.27防禦率、3勝的好表現，只不過他因右腕傷勢在21日再度下二軍，或許需要3週以上的時間才能歸隊，取代先發位置的是老將攝津正，但攝津近幾年成績不佳，能補上多少戰力仍待觀察。

對目標只有連霸一途的軟銀來說，好消息是和田以及岩嵜都有機會在球季後半段歸隊，如果幾名主力打者能趕緊找回手感，而洋投范登賀克能夠恢復水準，要重回洋聯龍頭還是大有機會，畢竟目前暫居第一的西武近況也不好，加上交流戰又即將在下週開打，身為交流戰霸主的軟銀，勢必要好好把握住這個逆轉的時機。

軟銀

福耳

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