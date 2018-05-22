中職／差點棄投從打 施子謙邁向王牌的奇幻旅程

統一獅新秀施子謙開季5場先發全都拿下勝投，他過去拿過陳偉殷棒球獎學金，現在一躍成為本土最新強投。 聯合報系資料照片 分享 facebook

兩天前，統一獅施子謙對富邦悍將先發6局失3分，拿下本季第5勝，開季5場先發都奪勝投，與其他3名洋投並列聯盟第一，暫居聯盟本土投手勝投王，防禦率是亮眼的2.97，才23歲的他，未來充滿無限可能。

施子謙的姐姐是女壘國手施婉婷，受姐姐影響，他也迷上棒壘球，並參加棒球隊，國中進入西苑青少棒，與江辰晏是同期戰友。

施子謙成名很早，國中球速就能飆破140公里，關鍵比賽幾乎都是他在投，升上西苑青棒，才高一球速就飆到148公里，天賦出眾，但因投球過量與保護機制不足，後來右手肘不適，高二、高三幾乎再也沒踏上過投手丘。

施子謙遇水即發，本季小兵立大功，每次讓上場都讓對方打者回去後要大量買濕紙巾擦眼淚。 聯合報系資料照片 分享 facebook

無法投球，只好專心打擊，高二施子謙便扛西苑第四棒、守一壘，有一次對台體大友誼賽，他轟大號全壘打，當下，台體大就決定延攬，高中畢業施子謙以打者身分考進去，延續棒球路。

升上台體大一，原本施子謙想走打擊這條路，但回頭一望，一壘重砲有學長許基宏和同學范國宸，這兩個實在太能打了，仔細思量，即使他再能打，也不見得有機會常出賽，於是施子謙就對教練表示，他想棄打從投。

經過兩年養傷，施子謙右手狀況好轉，大學前三年他都擔任短局數的後援投手，大四對他而言是關鍵的一年，這一年，他入選U23世界盃國家隊，棒球生涯首度穿上中華隊球衣，並在冬盟歷練，甲組成棒春季聯賽他投27局無責失、防禦率0，以4勝拿下投手獎，也因春聯投出好成績，他才有信心報名中職選秀。

去年中職選秀統一獅以第3輪指名選進施子謙，簽約金350萬元，施子謙真的成了「獅子簽」了，在外繞了一大圈，他再度和同學江辰晏同隊，未來有機會攜手組成獅隊本土左右護法。

前「西苑左右護法」江辰晏(右)和施子謙(左)這兩位年輕的球員，將成為統一獅未來多年的重要先發戰力。 聯合報系資料照片 分享 facebook

高中施子謙養傷，只能看著江辰晏在投手丘上大放異彩，高中畢業江辰晏率先投入中職選秀，施子謙選擇到大學沉潛，他坦言會羨慕江辰晏先打職棒，也把同學當作目標，希望有朝一日能超越。

這一天不會等太久，去年施子謙征戰世大運，並在季後挑戰賽登板投球，可惜對中信兄弟指先發2局就失6分吞敗，這個打擊對他而言未必是壞事，季後積極投入訓練，在教練團有計畫的保護和栽培下，施子謙逐漸茁壯，並在今年大放異彩。

以數據來看，本季施子謙最快球速146公里，均速約140公里左右，30.1局投球投出12次奪三振，並非強力三振型投手，能在打者強悍的中職聯盟生存，靠的是精準控球，以及和打者「磨」的耐性。

施子謙（前排右）的偶像就是統一獅王牌投手潘威倫（後），小學時代就曾和他合影。 圖／施子謙提供 分享 facebook

中職上一次繳出單季10勝的本土投手，是2015年王溢正的11勝和鄭凱文的10勝，換句話說，中職已連兩年沒有10勝等級的本土投手了，上半季還沒打完施子謙已拿下5勝，今年很有機會挑戰單季兩位數勝投，甚至和桃猿強打少年廖健富競爭新人王。