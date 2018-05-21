MLB／大谷翔平局數、球數創新高 7.2局失2分收第4勝

2018-05-21 07:35 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



日籍投打「二刀流」大谷翔平今天先發對上光芒，總計投7.2局失2分，送出9次三振，繳出本季第5次優質先發表現，單場局數、投球數110球都創下赴美以來新高，終場天使以5：2贏球，大谷收下第4勝。

大谷翔平過去最長局數是4月9日對運動家的7局，最多用球數則是上一次先發對雙城用了103球，今天投7.2局、110球都創個人新高，不過看到總教練索夏（Mike Scioscia）上來換人，大谷翔平表情有些失望，還想續投的心情寫在臉上。

大谷翔平前兩局都讓人站上壘包，第2局更被敲出二壘安打，不過用連飆2K化解危機，直到第3局被第9棒菲爾德（Johnny Field）敲出陽春砲才首次失分，也是大谷翔平赴美以來被敲的第5轟。

不過大谷翔平很快回穩，4、5、7局都投出三上三下，加上第3局，連續解決12人次，直到第7局續投，才被拉莫斯（Wilson Ramos）敲出安打，不過仍無失分。

前7局投完，大谷翔平已用了99球，8局仍繼續走上投手丘，一開始就被菲爾德敲出場地二壘安打，並因暴投讓他站上三壘壘包，下一棒史班（Denard Span）滾地球推進帶有1分打點，而大谷在三振克隆（C.J. Cron）後，又被敲出安打，總教練決定換投。

天使打線在前7局打下4分，讓大谷翔平帶著4：2領先優勢退場，接替的後援投手安德森（Justin Anderson）雖然投出保送，但三振掉米勒（Brad Miller）守住局面。