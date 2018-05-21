中職／悍將苦無趕獅對策 遭天敵拖垮上半季

悍將洋投伍鐸在昨天的比賽又輸給統一獅，他本季的3敗全來自獅隊，而且近2次交手都是5局失6分。 聯合報系資料照片 分享 facebook

統一獅20日再勝富邦悍將，對富邦悍將已經拿下12連勝。統一獅隊能夠在不被看好的情況下上半季緊咬Lamigo桃猿只差1場勝差，加入爭冠行列，對戰悍將取得14勝1敗的懸殊領先，是一大關鍵。反之，富邦之所以目前戰績只有16勝24敗，勝率0.400，最大的敗筆也出在他們碰到統一完全沒轍。

攤開富邦悍將上半季的對戰成績，在與中信兄弟的「金控大戰」取得8勝4敗，新莊主場觀眾人數也有3場破萬，裡子面子全贏。就連跟暫居第一的Lamigo都有7勝6敗，是唯一可以對戰Lamigo勝率超過5成的球隊。富邦悍將唯獨對上統一怎麼樣就是打不贏，相信這樣的結果會讓悍將的球迷難以接受。

金控大戰人氣旺、比賽火爆，富邦悍將對中信兄弟打得特別好。 聯合報系資料照片 分享 facebook

雖然在長期的職業賽季裡難免有擅長或不擅長應付的對手，不過由於中華職棒目前只有4支球隊，各隊在一整年120場例行賽只會碰到3個交戰對手，因此一旦製造出突破不了的「天敵」，戰績想要往上爬升就會有很大的困難。今年的富邦是一個很好的例子；事實上去年球季他們之所以會全季戰績墊底，對戰Lamigo的12勝27敗1和、勝率0.308，出現另外一個超級天敵也是主要敗因。

富邦今年對統一僅有的一勝出現在3月31日靠羅力先發8局0失分以5比0取勝，自此之後不僅將近兩個月內對戰都無法贏過對手，同時攤開吞下的14敗內容之中有8場比賽輸分超過3分，5月10日、18日連續兩場更是接連以1比10及5比16懸殊比數輸球，教練團的應變能力以及破解對手的能力，都有值得檢討之處。主力先發投手：伍鐸（對戰統一：0勝3敗、防禦率7.41；對戰統一之外：5勝0敗、防禦率3.86），羅力（對戰統一：1勝3敗、防禦率4.50；對戰統一之外：3勝0敗、防禦率2.70） ，布魯斯 （對戰統一：0勝3敗、防禦率5.29；對戰統一之外：0勝2敗、防禦率5.55），陳鴻文（對戰統一：0勝2敗、防禦率12.86；對戰統一之外：2勝2敗、防禦率4.03）等人，一旦對上統一都遭到修理。統一獅在分析對手上顯然研究有成。反之富邦整個上半季都無法找出對策止血，戰情付出慘痛代價。

陳鴻文對老東家中信兄弟的比賽特別有企圖心，但對統一獅的比賽就被修理得很慘。 聯合報系資料照片 分享 facebook

昨天的三連戰最後一戰，開局之後富邦就以3分領先，不過正如悍將總教練葉君璋前一天對媒體表示，「感覺獅隊對我們打得很自在，對戰贏球場數多了，就會形成好的氛圍。」因為有了對戰上絕對優勢所產生的信心，統一的選手不會因為落後3分而綁手綁腳，這就是對戰心理上領先對手的地方。另外，六局上獅隊在陳重羽安打取得3分領先之後還是採取短打戰術，希望全力搶得追加分，可以看出他們絕對要贏的決心。有了這個企圖心，統一接下來與Lamigo桃猿的上半季王者之爭，誰輸誰贏，都還相當有看頭。

相較之下，富邦今年吸收蔣智賢、張正偉、陳鴻文等前中信兄弟的選手，又補進伍鐸、布魯斯等洋投，大規模補強卻毀在消滅不了的天敵，不僅上半季陷入嚴重困境，接下來再敗的話，還將讓統一獅有機會追平2008年La new熊對中信鯨13連勝、單季對戰最多連勝的聯盟紀錄。富邦教練團必須趕快找到解決的方法，否則不只是拖垮上半季，一路影響到了下半季更將災情慘重。