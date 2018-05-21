親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
棒協改選新時代
綜合
籃球
路跑
世界盃足球賽

聯合報最新民調／北市丁守中勝柯P 賴清德輸很大

今高溫33度悶熱午後有雷陣雨 周二鋒面接近轉有雨

中職／悍將苦無趕獅對策 遭天敵拖垮上半季

2018-05-21 07:00加亮的直球宣言

悍將洋投伍鐸在昨天的比賽又輸給統一獅，他本季的3敗全來自獅隊，而且近2次交手都是...
悍將洋投伍鐸在昨天的比賽又輸給統一獅，他本季的3敗全來自獅隊，而且近2次交手都是5局失6分。 聯合報系資料照片
分享

統一獅20日再勝富邦悍將，對富邦悍將已經拿下12連勝。統一獅隊能夠在不被看好的情況下上半季緊咬Lamigo桃猿只差1場勝差，加入爭冠行列，對戰悍將取得14勝1敗的懸殊領先，是一大關鍵。反之，富邦之所以目前戰績只有16勝24敗，勝率0.400，最大的敗筆也出在他們碰到統一完全沒轍。

攤開富邦悍將上半季的對戰成績，在與中信兄弟的「金控大戰」取得8勝4敗，新莊主場觀眾人數也有3場破萬，裡子面子全贏。就連跟暫居第一的Lamigo都有7勝6敗，是唯一可以對戰Lamigo勝率超過5成的球隊。富邦悍將唯獨對上統一怎麼樣就是打不贏，相信這樣的結果會讓悍將的球迷難以接受。

金控大戰人氣旺、比賽火爆，富邦悍將對中信兄弟打得特別好。 聯合報系資料照片
金控大戰人氣旺、比賽火爆，富邦悍將對中信兄弟打得特別好。 聯合報系資料照片
分享

雖然在長期的職業賽季裡難免有擅長或不擅長應付的對手，不過由於中華職棒目前只有4支球隊，各隊在一整年120場例行賽只會碰到3個交戰對手，因此一旦製造出突破不了的「天敵」，戰績想要往上爬升就會有很大的困難。今年的富邦是一個很好的例子；事實上去年球季他們之所以會全季戰績墊底，對戰Lamigo的12勝27敗1和、勝率0.308，出現另外一個超級天敵也是主要敗因。

富邦今年對統一僅有的一勝出現在3月31日靠羅力先發8局0失分以5比0取勝，自此之後不僅將近兩個月內對戰都無法贏過對手，同時攤開吞下的14敗內容之中有8場比賽輸分超過3分，5月10日、18日連續兩場更是接連以1比10及5比16懸殊比數輸球，教練團的應變能力以及破解對手的能力，都有值得檢討之處。主力先發投手：伍鐸（對戰統一：0勝3敗、防禦率7.41；對戰統一之外：5勝0敗、防禦率3.86），羅力（對戰統一：1勝3敗、防禦率4.50；對戰統一之外：3勝0敗、防禦率2.70） ，布魯斯 （對戰統一：0勝3敗、防禦率5.29；對戰統一之外：0勝2敗、防禦率5.55），陳鴻文（對戰統一：0勝2敗、防禦率12.86；對戰統一之外：2勝2敗、防禦率4.03）等人，一旦對上統一都遭到修理。統一獅在分析對手上顯然研究有成。反之富邦整個上半季都無法找出對策止血，戰情付出慘痛代價。

陳鴻文對老東家中信兄弟的比賽特別有企圖心，但對統一獅的比賽就被修理得很慘。 聯合...
陳鴻文對老東家中信兄弟的比賽特別有企圖心，但對統一獅的比賽就被修理得很慘。 聯合報系資料照片
分享

昨天的三連戰最後一戰，開局之後富邦就以3分領先，不過正如悍將總教練葉君璋前一天對媒體表示，「感覺獅隊對我們打得很自在，對戰贏球場數多了，就會形成好的氛圍。」因為有了對戰上絕對優勢所產生的信心，統一的選手不會因為落後3分而綁手綁腳，這就是對戰心理上領先對手的地方。另外，六局上獅隊在陳重羽安打取得3分領先之後還是採取短打戰術，希望全力搶得追加分，可以看出他們絕對要贏的決心。有了這個企圖心，統一接下來與Lamigo桃猿的上半季王者之爭，誰輸誰贏，都還相當有看頭。

相較之下，富邦今年吸收蔣智賢、張正偉、陳鴻文等前中信兄弟的選手，又補進伍鐸、布魯斯等洋投，大規模補強卻毀在消滅不了的天敵，不僅上半季陷入嚴重困境，接下來再敗的話，還將讓統一獅有機會追平2008年La new熊對中信鯨13連勝、單季對戰最多連勝的聯盟紀錄。富邦教練團必須趕快找到解決的方法，否則不只是拖垮上半季，一路影響到了下半季更將災情慘重。

富邦悍將統一獅

加亮的直球宣言

走過興衰起落的台灣棒球，是無數台灣國民的共同回憶。希望透過直言讓它可以發展得更加健全，讓未來台灣真正擁有一項高水準的國民運動

相關新聞

中職／不敗施子謙 獅吃定悍將12連勝

2018-05-20 23:54

中職／張志豪再見安 陳禹勳十局失守

2018-05-20 23:56

MLB／大谷翔平局數、球數創新高 7.2局失2分收第4勝

2018-05-21 07:35

中職／開季5場先發全勝 施子謙從未想過

2018-05-20 21:36

中職／膝傷休一天自請先發 張志豪當英雄

2018-05-20 21:33

中職／悍將3洋投吞9敗 陳鏞基：不知為何打這麼好

2018-05-20 21:21

中職／張志豪10局下再見安 兄弟5：4勝猿

2018-05-20 21:16

中職／施子謙5勝躍居榜首 獅隊連贏悍將12場

2018-05-20 20:43

中職／林岳平幫調整 洪心騏微調甩臂球速提升

2018-05-20 19:58

中職／獅隊黃竣彥生涯首勝當起點 全力投好每一球

2018-05-20 19:04

中職／降二軍調整 休息兩周林柏佑歸隊

2018-05-20 18:52

籃球經典賽／初生之犢不畏虎 林庭謙學長前爆扣

2018-05-20 18:49

籃球經典賽／林志傑領軍 黃金世代逆轉勝

2018-05-20 18:06

中職／赴美春訓成轉捩點 楊志龍本季自信心大增

2018-05-20 17:58

中職／羅力屠獅不再有優勢 葉君璋考慮閃避

2018-05-20 17:46

中職／對戰獅隊11連敗 葉君璋：希望開始贏

2018-05-20 17:07

中職／黃鈞聲緊急升一軍先發 王柏融本季首缺陣

2018-05-20 16:45

MiLB／李振昌挨轟拿中繼點 林子偉連9打數無安打

2018-05-20 13:25

MLB／大谷挑戰全壘打大賽？天使教頭開綠燈

2018-05-20 09:52

MLB／轉型工具人 巨人山多瓦加練二壘拚機會

2018-05-20 08:17

日職／逆襲的王牌 菅野智之重現鬼神般投球

2018-05-17 07:00

中職／史上鐵牛棚陣容 風光過後隔年都垮

2018-05-17 07:00

日職／噁心可愛吉祥物竄起 謎之魚PK氣球先生

2018-05-15 07:00

日職／3億洋砲33場只3轟 阪神虧大了

2018-05-14 07:00

中職／當年差點沒球打 周董、王二世人生逆轉勝

2018-05-14 07:00

神與西瓜僅一線之隔 史耐德的逆先發能玩多久？

2018-05-10 16:39

日職／拯救墊底羅德 井口資仁全力打速度戰

2018-05-10 07:00

日職／家中沒有除獅機 樂天、悍將成難兄難弟

2018-05-08 07:00

日職／外野無新秀能威脅陽岱鋼 強打巨人缺憾

2018-05-07 07:00

中職／史耐德投手神調度 有什麼不得已的苦衷？

2018-05-07 07:00

中職／少了馮喬許及羅伯特 悍將投打都走樣

2018-05-03 07:00

日職／新生國家隊打線發揮 西武勝率世界第一

2018-05-01 07:00

中職／兄弟戰績低迷 本土投手被打趴是關鍵

2018-04-30 07:00

日職／衣笠祥雄的鐵漢柔情 挨球吻反先保護對手

2018-04-30 07:00

中職／第5隊還是沒影 4隊小而美規模將連打12年

2018-04-27 07:00

日職／中日走了超貴洋砲 反而撿到便宜好貨

2018-04-26 07:00

富邦、中信台版基襪大戰 中職票房最終靈藥？

2018-04-26 07:00

中職／外野不死鳥 藍寅倫傷後表現越來越猛

2018-04-25 07:00

日職／松坂大輔兩場好表現 力抗神主牌傾倒潮

2018-04-24 07:00
看更多

熱門文章

NBA／詹皇成功激勵隊友 騎士G3輕取塞爾蒂克

2018-05-20 11:13

NBA／騎士找回三分神射 17顆三分球轟垮綠衫軍

2018-05-20 12:20

火箭迅速變陣收成效 勇士如何解決防守難題

2018-05-20 15:56

NBA╱格林媽批「太獨」 杜蘭特堅持做自己

2018-05-20 13:28

NBA／首位女教頭？傳活塞有意延攬哈蒙任帥位

2018-05-20 09:59

NBA／綠衫軍慘敗30分 史蒂文斯盛讚騎士表現

2018-05-20 13:29

籃球經典賽／初生之犢不畏虎 林庭謙學長前爆扣

2018-05-20 18:49

NBA／傳球助攻帶動隊友 詹皇：9歲就開始做

2018-05-20 17:50

NBA／防守淪為打點對象 柯瑞：做好準備迎向挑戰

2018-05-20 18:04

NBA／季後賽首節領先15分 詹皇不敗定律

2018-05-20 11:05

NBA／力拚G3 柯爾：將帶著榮譽感和目標打球

2018-05-20 08:19

MLB／陳偉殷5.1局5K好投 牛棚放火勝投飛了

2018-05-21 05:09

MLB／天使5:2勝光芒 大谷優質先發送9K奪第4勝

2018-05-21 07:24

HBL／球場補過母親節 馬建豪偕母見偶像

2018-05-20 14:15

NBA／騎士展現侵略性 泰隆魯：攻守兩端很全面

2018-05-20 14:50

MLB／洋基5轟挫皇家 希克斯跑出第二支場內轟

2018-05-20 11:24

MLB／大谷挑戰全壘打大賽？天使教頭開綠燈

2018-05-20 09:52

NBA／傷後難得露面 林書豪力求「好還要更好」

2018-05-20 15:01

湯優盃羽賽／球后小戴加持 中華女團3:1勝香港

2018-05-20 14:28

MLB／馬林魚牛棚9下狂失6分 陳偉殷勝投落空

2018-05-21 05:36

MLB／烏雷納7敗獨居榜首 出賽10場馬林魚全敗

2018-05-20 19:39

MLB／周一登板大谷情蒐光芒 殷仔小心勇士新人

2018-05-20 10:15

MLB╱陷入空前低潮 葛瑞格里歐斯超無奈

2018-05-20 17:22

籃球經典賽／林志傑領軍 黃金世代逆轉勝

2018-05-20 18:06

NBA╱勇士第三戰 柯神是射「箭」關鍵

2018-05-20 17:19

中職／羅力屠獅不再有優勢 葉君璋考慮閃避

2018-05-20 17:46

NBA╱被布萊恩點出痛腳 泰托姆欣然接受

2018-05-20 17:15

MLB／陳偉殷21日先發對勇士 搶勝將是硬仗

2018-05-20 15:16

中職／施子謙5勝躍居榜首 獅隊連贏悍將12場

2018-05-20 20:43

中職／黃鈞聲緊急升一軍先發 王柏融本季首缺陣

2018-05-20 16:45

MLB／塞揚對決 克魯柏K倒凱柯奪第7勝

2018-05-20 11:46

MLB／薛則創百K最速紀錄 國民牛棚放火2連敗

2018-05-20 12:48

羅馬女網賽／哈蕾普拍落莎娃 決賽重演去年戲碼

2018-05-20 09:11

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-05-20 11:13

湯優盃羽賽／女團戴資穎打頭陣 搶下開門紅

2018-05-20 12:37

MLB／轉型工具人 巨人山多瓦加練二壘拚機會

2018-05-20 08:17

NBA╱何時來美？ 唐契奇添「選秀變數」

2018-05-20 17:17

中職／張志豪10局下再見安 兄弟5：4勝猿

2018-05-20 21:16

中職／膝傷休一天自請先發 張志豪當英雄

2018-05-20 21:33

賽揚獎強投成全壘製造機 老邁國王讓人不勝唏噓

2018-05-21 07:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top