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圖輯／中職統一獅擊敗富邦悍將

2018-05-20 21:21聯合報系攝影中心 記者侯永全╱即時報導

統一獅隊今晚作客在新莊棒球場出戰富邦悍將，統一獅隊先發投手施子謙前兩局失三分，之後的四局演出完美並未掉分，主投六局後退場，拿下跨季6連勝。終場獅隊以6比4擊敗悍將，富邦吞下4連敗統一對戰富邦則拿下12連勝。

獅隊以6比4擊敗悍將，賽後球員擊掌慶賀；統一對戰富邦拿下12連勝。記者侯永全／攝...
獅隊以6比4擊敗悍將，賽後球員擊掌慶賀；統一對戰富邦拿下12連勝。記者侯永全／攝影
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統一獅隊先發投手施子謙主投六局失三分，拿下勝投。記者侯永全／攝影
統一獅隊先發投手施子謙主投六局失三分，拿下勝投。記者侯永全／攝影
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統一獅富邦悍將

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