中職／降二軍調整 休息兩周林柏佑歸隊

2018-05-20 18:52 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



猿隊林柏佑歸隊一軍。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook 猿隊牛棚大將林柏佑今年開季起出賽頻繁，為了想替球隊貢獻，撐著膝蓋舊傷硬拚，也讓他的狀況自4月下旬期有些下滑，本月初降二軍喘口氣，花了2周調整、休息，今天又重新回到一軍。

猿隊從今年開季起戰績獨走，4月還一度拉開追平隊史紀錄的9連勝，期間勝利組牛棚出賽頻繁，加上本季先發洋投狀況不如去年上半季穩定，牛棚負擔跟著增加，投手群都有些疲勞。

林柏佑在本季前29場比賽就出賽18場，是猿隊投手群中最「操」，而他在4月25日時對上富邦悍將隊時就因膝蓋舊傷復發，只投0.2局退場，休息1天後又繼續出賽，之後4場有3場失分，本月5日被降二軍調整。

林柏佑說：「其實今年開季跟以往差不多，狀況還不錯，在球隊連勝那時候，想幫助球隊贏球，造成舊傷復發，力量沒辦法完全釋放，後面幾場就比較不穩定。」

而降二軍後碰上屏東連日大雨，比賽因雨延賽，也讓林柏佑獲得休息機會，藉這兩周調整，並採物理治療改善膝蓋狀況，他說：「因為是舊傷，不可能完全復原，但現在感覺已經好的了。」

在狀況恢復、短暫休息後，林柏佑今天回到一軍，他說：「球隊現在有需要我回來，自己身體狀況許可，就幫球隊盡一分力，也幫忙牛棚分擔。」