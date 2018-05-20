籃球經典賽／初生之犢不畏虎 林庭謙學長前爆扣

2018-05-20 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



18歲的旅美小將林庭謙是今年「2018 BE HEROES經典再現籃球賽」最年輕成員，但初次和年紀大上一輪的學長交手，他展現初生之犢不畏虎氣勢，第三節更從底線切入直接爆扣，讓彰化體育館滿場球迷熱血沸騰。

「剛好有機會，就表現一下。」灌完籃馬上回防再送上一記麻辣鍋的林庭謙提到，對手「黃金世代」的成員都是他過往的偶像，今天有機會正面對抗肯定是緊張，但也當作學習的經驗，「學長他們也會和我分享，之前到大陸或美國比賽的經驗。」

他助金華國中打下JHBL冠軍後赴美，今年已拿到Hargrave Military Academy畢業證書；他也是中華隊U16亞青賽、U17世青賽國手，今天不僅在籃球教練父親「小羊哥」林正明場邊關注下打出好表現，身手也讓學長們留下深刻印象，同屬「未來之星」的主控陳盈駿說：「庭謙有非常高的天分，更鼓勵的是他的膽識，對上老大哥他們沒有畏懼，有把企圖心拿出來和老大哥對抗。」

黃金世代的指標球星「野獸」林志傑也十分肯定「未來之星」學弟的表現，「年輕就要展現在球場上不管是奔跑、拚勁或是打球的態度，這方面有看到，很開心，也很期待他們接下來的路，會不會創造更好的階段，幫助台灣籃球、中華隊拿到更好的成績。」