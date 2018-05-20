親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
棒協改選新時代
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑

曾來台拍「露西」 法名導盧貝松遭女星指控下藥迷姦

藍綠都不准去！海峽論壇何德何能 竟被小英封殺10年

MLB／轉型工具人 巨人山多瓦加練二壘拚機會

2018-05-20 08:17聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

山多瓦。 美聯社
山多瓦。 美聯社
分享
「功夫熊貓」山多瓦（Pablo Sandoval）今年才在投手丘上展現過「二刀流」能力，如今要朝工具人邁進，加練二壘守備，巨人不排除讓他在實戰中上場的可能。

從固定先發變成板凳球員，山多瓦希望盡量爭取上場機會，今天賽前在內野守備教練烏特斯（Ron Wotus）的指導下，練習了20分鐘的二壘守備，動作看起來十分流暢，這項練習已經持續一周左右。

山多瓦生涯以一、三壘守備為主，雖然擔任過14場捕手，今年4月29日還登板對道奇投了1局三上三下，不過大聯盟生涯中，僅在去年守過0.2局的二壘。

巨人討論過今天是否讓山多瓦擔任先發二壘手，不過最終未實施，烏特斯表示：「世事難預料，不過這個劇本是有可能的，他的守備看起來不錯，腳步移動快，也接得好，目前看來不錯。」

巨人二壘位置目前欠缺人手，主力先發潘尼克（Joe Panik）因拇指受傷缺陣，替補二壘手漢森（Alen Hanson）也進入傷兵名單，如今暫時由湯林森（Kelby Tomlinson）、高梅茲（Miguel Gomez）分攤守備。

補位以及與游擊手的搭配是山多瓦目前最需適應的地方，烏特斯也在練習時親自示範，不過隨著移防佈陣越來越常被使用，游擊手克勞佛（Brandon Crawford）幾乎負責了球隊大半內野滾地球。

巨人道奇

相關新聞

中職／兄弟15安13分 大爆發轟掉「猿」氣

2018-05-19 23:34

中職／郭阜林單場雙響砲 獅對悍將拿11連勝

2018-05-19 20:59

中職／高國慶1600安達陣 中職史上第3人

2018-05-19 19:55

日職／陽岱鋼傷癒敲4安 三軍首戰雙響灌3打點

2018-05-19 14:08

中職／郭阜林雙響砲 郭泓志也遭殃

2018-05-19 23:34

中職／詹子賢開轟猛打奪MVP 彭政閔帶頭潑冰水

2018-05-19 22:24

中職／砲轟學長郭泓志 郭阜林很亢奮

2018-05-19 21:44

中職／前2局打爆道恩斯 兄弟斷猿隊5連勝

2018-05-19 21:20

中職／堆高中職紀錄 張志豪：目標是100支三壘打

2018-05-19 19:54

中職／蘇俊羽本季首登一軍就出賽 黃子鵬下周確定先發

2018-05-19 19:33

韓職／王維中表現亮眼 日職歐力士派人調查

2018-05-19 08:13

日職／逆襲的王牌 菅野智之重現鬼神般投球

2018-05-17 07:00

中職／史上鐵牛棚陣容 風光過後隔年都垮

2018-05-17 07:00

日職／噁心可愛吉祥物竄起 謎之魚PK氣球先生

2018-05-15 07:00

日職／3億洋砲33場只3轟 阪神虧大了

2018-05-14 07:00

中職／當年差點沒球打 周董、王二世人生逆轉勝

2018-05-14 07:00

神與西瓜僅一線之隔 史耐德的逆先發能玩多久？

2018-05-10 16:39

日職／拯救墊底羅德 井口資仁全力打速度戰

2018-05-10 07:00

日職／家中沒有除獅機 樂天、悍將成難兄難弟

2018-05-08 07:00

日職／外野無新秀能威脅陽岱鋼 強打巨人缺憾

2018-05-07 07:00

中職／史耐德投手神調度 有什麼不得已的苦衷？

2018-05-07 07:00

中職／少了馮喬許及羅伯特 悍將投打都走樣

2018-05-03 07:00

日職／新生國家隊打線發揮 西武勝率世界第一

2018-05-01 07:00

中職／兄弟戰績低迷 本土投手被打趴是關鍵

2018-04-30 07:00

日職／衣笠祥雄的鐵漢柔情 挨球吻反先保護對手

2018-04-30 07:00

中職／第5隊還是沒影 4隊小而美規模將連打12年

2018-04-27 07:00

日職／中日走了超貴洋砲 反而撿到便宜好貨

2018-04-26 07:00

富邦、中信台版基襪大戰 中職票房最終靈藥？

2018-04-26 07:00

中職／外野不死鳥 藍寅倫傷後表現越來越猛

2018-04-25 07:00

日職／松坂大輔兩場好表現 力抗神主牌傾倒潮

2018-04-24 07:00

中職／中信兄弟持續探底 球團該主動療傷止血

2018-04-24 07:00

日職／中繼王救援王皆報銷 軟銀牛棚重傷害

2018-04-23 07:00

百萬象迷那裡去了？冰風暴恐是直接原因

2018-04-20 06:41

中華職棒29年 完整賽程表

2018-03-23 11:07
看更多

熱門文章

NBA／被指偷走厄文 綠衫軍總管：交易很公平

2018-05-19 09:29

放杜蘭特不放浪花兄弟 火箭打出勇士宇宙隊破綻

2018-05-19 10:45

NBA／柯瑞外線狀態低迷 柯爾：還沒找回節奏

2018-05-19 17:53

NBA／騎士G3調整策略 泰隆魯：加快攻守速度

2018-05-19 18:00

NBA／歐洲金童聲勢高 唐西奇還不確定投入選秀

2018-05-19 16:10

NBA／腿傷無礙訓練 保羅為槍擊事件哀悼

2018-05-19 08:54

NBA／交易狀元籤？ 太陽總管：持開放態度

2018-05-19 17:30

NBA／客場搶聽牌 綠衫軍布朗：拿出主場般的自信

2018-05-19 11:00

MLB／4月拿美聯最佳 洋基游擊手5月變最差候選

2018-05-19 12:17

台灣隊正名 中華奧會：國際奧會不會核准

2018-05-19 16:50

MLB／大谷二壘打+楚奧特開轟 天使仍吞4連敗

2018-05-19 13:48

棒球／辜仲諒接棒協有大藍圖 追日超韓是目標

2018-05-19 16:20

日職／陽岱鋼傷癒敲4安 三軍首戰雙響灌3打點

2018-05-19 14:08

NBA／東冠G3綠衫軍搶聽牌 騎士全力守護主場

2018-05-20 07:45

棒球／辜仲諒獲得9成理事長選票 正式接手棒協

2018-05-19 16:14

棒球觀察眼／職棒業餘一家親 辜仲諒備受期待

2018-05-19 16:52

羅馬名人賽／納達爾力克約克維奇 再1勝重返王座

2018-05-19 23:37

棒球／辜仲諒接掌棒協 趙士強點出三大任務

2018-05-19 16:27

羽球／泰國湯優盃明登場 球后戴資穎打頭陣

2018-05-19 18:32

棒球／洪一中不評論棒協改選 中職增隊是當務之急

2018-05-19 12:32

MLB／50萬轉推的約定 大都會兌女高中生心願

2018-05-19 09:39

因父親反對放棄打球 辜仲諒入主棒協構築棒球夢

2018-05-19 17:43

MLB／又見校園槍擊案 太空人教頭怒：我要解答

2018-05-19 12:03

棒球／彭誠浩棒協時代交棒 歷史地位少不了

2018-05-19 16:54

MLB／告別假先發 大都會狄葛隆7局飆13K

2018-05-19 11:20

中職／前2局打爆道恩斯 兄弟斷猿隊5連勝

2018-05-19 21:20

中職／郭阜林單場雙響砲 獅對悍將拿11連勝

2018-05-19 20:59

中職／砲轟學長郭泓志 郭阜林很亢奮

2018-05-19 21:44

中職／詹子賢開轟猛打奪MVP 彭政閔帶頭潑冰水

2018-05-19 22:24

大谷翔平2018球季投、打紀錄

2018-05-19 14:00

羅馬女網賽／莎娃挺過3小時大戰 4強要碰球后

2018-05-19 10:19

世足／巴西E組出線不難 欲奪冠內馬爾狀態是隱憂

2018-05-19 14:55

中職／堆高中職紀錄 張志豪：目標是100支三壘打

2018-05-19 19:54

棒球／棒協理監事改選 張泰山當選監事

2018-05-19 16:50

影／棒協改選理事長 辜仲諒已超過當選門檻

2018-05-19 15:59

棒球／辜仲諒接棒協與中職合作？ 馮勝賢樂觀其成

2018-05-19 16:25

中職／高國慶1600安達陣 中職史上第3人

2018-05-19 19:55

羽球／牧德盃企業排名賽 土銀、合庫職業球團來尬球

2018-05-19 13:29

MLB／今日戰績表 太空人先發摩頓開季6連勝

2018-05-19 15:26

中職／兄弟15安13分 大爆發轟掉「猿」氣

2018-05-19 23:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top