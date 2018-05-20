MLB／轉型工具人 巨人山多瓦加練二壘拚機會

2018-05-20 08:17 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



山多瓦。 美聯社 分享 facebook 「功夫熊貓」山多瓦（Pablo Sandoval）今年才在投手丘上展現過「二刀流」能力，如今要朝工具人邁進，加練二壘守備，巨人不排除讓他在實戰中上場的可能。

從固定先發變成板凳球員，山多瓦希望盡量爭取上場機會，今天賽前在內野守備教練烏特斯（Ron Wotus）的指導下，練習了20分鐘的二壘守備，動作看起來十分流暢，這項練習已經持續一周左右。

山多瓦生涯以一、三壘守備為主，雖然擔任過14場捕手，今年4月29日還登板對道奇投了1局三上三下，不過大聯盟生涯中，僅在去年守過0.2局的二壘。

巨人討論過今天是否讓山多瓦擔任先發二壘手，不過最終未實施，烏特斯表示：「世事難預料，不過這個劇本是有可能的，他的守備看起來不錯，腳步移動快，也接得好，目前看來不錯。」

巨人二壘位置目前欠缺人手，主力先發潘尼克（Joe Panik）因拇指受傷缺陣，替補二壘手漢森（Alen Hanson）也進入傷兵名單，如今暫時由湯林森（Kelby Tomlinson）、高梅茲（Miguel Gomez）分攤守備。

補位以及與游擊手的搭配是山多瓦目前最需適應的地方，烏特斯也在練習時親自示範，不過隨著移防佈陣越來越常被使用，游擊手克勞佛（Brandon Crawford）幾乎負責了球隊大半內野滾地球。