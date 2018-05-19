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影／詹子賢四分打點退猿 獲單場MVP

2018-05-19 21:25聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

中信兄弟今天在天母棒球場迎戰Lamigo桃猿，中信兄弟1局下就靠著詹子賢敲出兩分打點全壘打帶動，一路領先Lamigo桃猿，中信兄弟「假先發」楊志龍三局無失分，再靠著「真先發」艾迪頓接手六局僅失兩分，以13比2擊敗Lamigo桃猿，全場敲出三支安打與四分打點的詹子賢獲得單場最有價值球員。

中信兄弟「真先發」艾迪頓（左）六局僅失兩分。記者余承翰／攝影
中信兄弟「真先發」艾迪頓（左）六局僅失兩分。記者余承翰／攝影
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中信兄弟「假先發」楊志龍三局無失分。記者余承翰／攝影
中信兄弟「假先發」楊志龍三局無失分。記者余承翰／攝影
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中信兄弟詹子賢1局下敲出兩分打點全壘打，全場三打數三安打，並有四分打點，獲選單場...
中信兄弟詹子賢1局下敲出兩分打點全壘打，全場三打數三安打，並有四分打點，獲選單場最有價值球員。記者余承翰／攝影
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中信兄弟詹子賢1局下敲出兩分打點全壘打，全場三打數三安打，並有四分打點，獲選單場...
中信兄弟詹子賢1局下敲出兩分打點全壘打，全場三打數三安打，並有四分打點，獲選單場最有價值球員。記者余承翰／攝影
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中信兄弟13比2擊敗Lamigo桃猿，賽後彭政閔（前）等球員揮手感謝球迷支持。記...
中信兄弟13比2擊敗Lamigo桃猿，賽後彭政閔（前）等球員揮手感謝球迷支持。記者余承翰／攝影
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中信兄弟13比2擊敗Lamigo桃猿，賽後球員鞠躬感謝球迷支持。記者余承翰／攝影
中信兄弟13比2擊敗Lamigo桃猿，賽後球員鞠躬感謝球迷支持。記者余承翰／攝影
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中信兄弟Lamigo桃猿詹子賢

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