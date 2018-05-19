中職／前2局打爆道恩斯 兄弟斷猿隊5連勝

2018-05-19 21:20 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



中信兄弟隊昨天在第9局遭逆轉吞敗，今天在天母棒球場繼續挑戰龍頭猿隊，沒讓滿場1萬名球迷失望，前5局就拉開11：0領先，終場以13：2大勝，斬斷猿隊5連勝。

面對猿隊先發洋投道恩斯，兄弟打線首局就有攻勢，王勝偉二壘安打，陳子豪安打送回第一分，詹子賢再補上左外野2分全壘打，首局拿3分。2局下林書逸二壘打帶動攻勢，1出局後吳東融、王威晨、王勝偉、陳子豪連續4棒安打攻下4分，彭政閔在滿壘時擊出高飛犧牲打多添分數。

道恩斯只投1.1局失8分退場，今天才升一軍的猿隊21歲投手蘇俊羽接手後有效止血，後兩局也沒失分，直到5局下接連投出3次保送，滿壘時被陳子豪敲高飛犧牲打，之後被連敲2安再失2分退場，兄弟將比數來開為11：0，並在6局下再添2分。

兄弟今天的「假先發」楊志龍開賽連飆3K，合計投3局僅被揮出1支安打，製造變相九上九下，「真先發」艾迪頓4局起接手，被連敲2安又投出保送，但成功化解1出局滿壘的危機，投到第6局被揮出3安失2分，但合計後援6局僅失2分，兩投聯手替球隊守住勝利。

兄弟打線今天揮出15支安打，詹子賢單場3支3、4打點，獲選單場MVP。王勝偉同樣是3打數3安打，揮出2支二壘打和1支三壘打，貢獻3分打點。