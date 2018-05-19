中職／連續9場先發好投 羅里奇封死悍將

2018-05-19 00:20 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ／新北報導



獅隊羅里奇獲單場ＭＶＰ。 記者楊萬雲／攝影 分享 facebook

統一獅隊吃定富邦悍將隊，昨晚再以十六比五贏球，本季對戰拿到十連勝，先發洋投羅里奇投六局、失一分，開季後連九次先發都投出優質內容，獲選單場ＭＶＰ。

獅隊本季至今遭猿隊壓制，曾吞下對戰七連敗，目前對戰紀錄為三勝九敗，但碰到悍將隊的表現截然不同，甚至在新莊客場已經拿到四連勝。

猿隊前身La new熊隊，曾在二○○八年對中信鯨隊打出十三連勝，是中職單季單一球隊對戰最長連勝紀錄；跨季對戰連勝紀錄則為十三場，由獅隊在一九九八年十月十日到一九九九年七月三日對三商虎隊打出。

羅里奇昨役前三局都讓悍將隊三上三下，僅在四局下被林益全、蔣智賢、陳品捷敲安失分，投完六局退場，拿到個人本季第五勝（一敗），防禦率降到二點四一，擠下猿隊克恩三世，暫居排頭。

本季開季起，羅里奇連續九場先發至少投滿六局，單場最多失三分；中職史上開季最長連續優質先發紀錄，為興農牛隊洋投楓康創下的十一場，在二○○○年三月十三日至五月廿一日投出。

昨晚比賽四局上，獅隊展開十人次猛攻，靠六支安打及一次守備失誤，打出五分大局，五局上再拿三分拉開差距。

此戰獅隊擊出廿三支安打，吳桀睿單場五安、表現最搶眼，唐肇廷也擊出三安，陳鏞基則貢獻五分打點。

獅隊本季已和悍將隊交手十三場，戰績十二勝一敗，前一次輸給悍將隊，是三月卅一日 。