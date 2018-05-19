中職／又是假先發 兄弟緊咬比分仍吞敗

2018-05-19 00:24 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／台北報導



猿隊朱育賢拿下單場ＭＶＰ。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

猿隊昨天作客天母棒球隊對戰中信兄弟隊，一路領先後雖在七局下被翻盤，但九局靠著接連四支安打要回領先，在苦戰四小時後以十二比十贏球，延續近期五連勝，本季戰績持續領先，與排第二的統一獅隊維持三場勝差。

猿隊昨天在二局從兄弟「假先發」洪宸宇手中先搶四分，六局上藍寅倫從「真先發」賽格威手中轟出生涯第二發滿貫全壘打，但兄弟不斷緊咬比分。

七局下兄弟一度成功反撲，靠王威晨的兩分打點安打超前比數，但終結者鄭凱文九局上登板沒守成，猿隊總教練洪一中說：「當時我們落後一分，從第二棒開始打，我心裡就覺得還有機會。」

猿隊郭嚴文、陳俊秀接連敲安打，廖健富接著掃出左半邊安打追平比數，朱育賢揮中外野安打敲回超前分，林承飛再以高飛犧牲打追加保險分，九局下再推「守護神」陳禹勳守住勝利。

朱育賢今天前四打席沒表現，靠兩次保送（觸身球、四壞球）上壘，兩度敲滾地球出局，包括在三局上擊出雙殺打，但九局上敲致勝一擊送回勝利打點，獲選單場ＭＶＰ，他說：「當時想的還是一樣，把擊球點放在前面一點，還是相信自己、積極出棒。」

昨天是猿隊本土左投王溢正生涯第一百場先發，但只投五點二局，被揮出十一支安打，失七分，僅是本季第二度投不滿六局，無關勝敗。洪總說：「這場他球的快慢搭配好像沒有那麼好，讓對方中心打者沒那麼容易揮空，控球也沒那麼精準，關鍵被打到的球都偏高。」

至於本周兄弟五場比賽將都是採「假性先發」模式，昨天洪宸宇先發兩局失四分，賽格威中繼六局失五分（四分自責分），鄭凱文後援一局失三分吞本季第四敗。而接下來兩戰的投手安排，史耐德暫定今天由楊志龍搭配艾迪頓，明天則是江忠城搭配投一休四再上的萊福力。