中職／朱育賢9上致勝安 猿苦戰4小時收5連勝

2018-05-18 22:53 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



桃猿隊朱育賢。 聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影 分享 facebook

猿隊今天起在天母棒球場與中信兄弟隊展開3連戰，一路領先到7局下後被超前，但9局下從鄭凱文手中搶下3分，終場以12：10贏球，收下5連勝，兩隊的激戰也讓6點開打的比賽直到晚間10點才結束。

兄弟此戰繼續推洪宸宇擔任「假先發」，是他半個月內第5度擔任先發，但第2局就壓不住猿隊攻勢，猿隊靠安打和觸身球攻占二、三壘，林智平、黃敬瑋、藍寅倫連續3棒敲安打送回3分，郭嚴文高飛犧牲打再添1分，猿隊取得4：0領先。

兄弟3局起推「真先發」洋投賽格威登板，打線也不斷追近比分，2局下連敲3安進帳1分，3局下詹子賢揮出2分打點二壘打將比數追成1分差。

6局上猿隊攻勢再起，2出局後攻占一、二壘，黃敬瑋再因捕手妨礙打擊上壘，藍寅倫接著上場轟出中外野滿貫全壘打，是他本季第4轟、生涯第2支滿貫砲，猿隊拉開5分領先。

下半局兄弟還以顏色，王峻杰率先上場從王溢正手中掃出左外野陽春砲，連兩戰開轟，去年兄弟選秀第一指名的岳東華接著揮左外野安打，生涯首安出爐，王威晨補上內野安打後，王勝偉再敲二壘打送回2分，陳子豪的安打多添1分，兄弟將比數追成7：8。

猿隊雖在7局上靠陳俊秀的陽春砲追加1分，但下半局遭兄弟反撲，張志豪一上場就掃出三壘打，猿隊換投王躍霖但連投2次保送，吳丞哲登板後被王峻杰敲安打失分，2出局後兄弟靠王威晨的安打送回2分，以10：9反超比數。

9局上兄弟推鄭凱文登板關門，但沒守住局面，廖健富在1出局一、二壘有人時敲出追平安打，朱育賢又補上中外野安打超前比數，林承飛掃出右外野高飛犧牲打多添保險分，猿隊以12：10要回領先，下半局再靠陳禹勳登板關門，守住勝利。

猿隊王溢正中職生涯第100場先發，主投5.2局，被掃出11支安打（1轟），失7分都是自責分，無關勝敗，黃偉晟中繼1局無失分，奪本季首勝。

兄弟洪宸宇先發2局失4分，賽格威中繼6局，被揮出1發滿貫砲在內的4支安打，另有3次保送和4次三振，失5分（4分自責分），鄭凱文第9局後援失3分，吞本季第4敗。