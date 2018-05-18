親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑

昏迷指數升至11分！墜地傘兵清醒 能配合指示眨眼

幕末150年遺恨：日本各地的「宿怨」恩仇史

「牛哪有快的？」 教官曾紀恩與元年大象牛復興

2018-05-18 11:17鳴人堂 鳴人堂

中職元年三商虎對戰兄弟象。左起陳秀雄（三商）、牛復興（兄弟）、王光輝（兄弟）、剛...
中職元年三商虎對戰兄弟象。左起陳秀雄（三商）、牛復興（兄弟）、王光輝（兄弟）、剛烈（三商）。 聯合報系資料照
分享

相關新聞

日職／陽岱鋼復出提前 25日有望回歸一軍

2018-05-18 10:18

中職／生涯百先發將達陣 王溢正「純猿投」首人

2018-05-18 09:42

中職／兄弟王峻杰開轟 抱回生涯首座單場MVP

2018-05-17 23:47

中職／王勝偉200盜達標 再追彭政閔、王威晨

2018-05-17 23:35

韓職／王維中重返先發 力拚帶隊止敗

2018-05-17 23:55

中職／陳俊秀逆轉安 猿4連勝穩住上半季龍頭

2018-05-17 23:45

中職／暌違近5年開轟 王峻杰：近期揮棒感覺不錯

2018-05-17 23:04

中職／黃子鵬投出氣勢 搶下猿隊第5號先發投手

2018-05-17 22:55

中職／張志豪、王峻杰開轟攻大局 兄弟終止4連敗

2018-05-17 22:54

中職／陳俊秀關鍵二壘打屠獅 黃子鵬生涯首勝

2018-05-17 22:22

韓職／王維中將歸隊 周五先發戰KT巫師

2018-05-17 21:20

日職／陳冠宇第9局登板止血 只用2球抓出局數

2018-05-17 21:19

中職／陳仕朋陳琥年輕投手對決 葉君璋看好兩人潛力

2018-05-17 20:18

中職／王勝偉生涯200盜達成 史上第4人

2018-05-17 20:09

中職／重現反方向全壘打 恰恰：想說應該會打到牆

2018-05-17 19:07

中職／陽建福回一軍立刻登板？黃甘霖：機率很低

2018-05-17 18:33

中職／陳琥投完5局休3天又先發 史總：牛棚日

2018-05-17 18:04

中職／陽建福緊急上一軍 最大目標拚到40歲

2018-05-17 17:56

中職／林煜清取代陳鴻文 下周起轉任先發

2018-05-17 17:37

中職／因家暴事件遭悍將開除 黃勝雄道歉了

2018-05-17 13:47

日職／逆襲的王牌 菅野智之重現鬼神般投球

2018-05-17 07:00

中職／史上鐵牛棚陣容 風光過後隔年都垮

2018-05-17 07:00

日職／噁心可愛吉祥物竄起 謎之魚PK氣球先生

2018-05-15 07:00

日職／3億洋砲33場只3轟 阪神虧大了

2018-05-14 07:00

中職／當年差點沒球打 周董、王二世人生逆轉勝

2018-05-14 07:00

神與西瓜僅一線之隔 史耐德的逆先發能玩多久？

2018-05-10 16:39

日職／拯救墊底羅德 井口資仁全力打速度戰

2018-05-10 07:00

日職／家中沒有除獅機 樂天、悍將成難兄難弟

2018-05-08 07:00

日職／外野無新秀能威脅陽岱鋼 強打巨人缺憾

2018-05-07 07:00

中職／史耐德投手神調度 有什麼不得已的苦衷？

2018-05-07 07:00

中職／少了馮喬許及羅伯特 悍將投打都走樣

2018-05-03 07:00

日職／新生國家隊打線發揮 西武勝率世界第一

2018-05-01 07:00

中職／兄弟戰績低迷 本土投手被打趴是關鍵

2018-04-30 07:00

日職／衣笠祥雄的鐵漢柔情 挨球吻反先保護對手

2018-04-30 07:00

中職／第5隊還是沒影 4隊小而美規模將連打12年

2018-04-27 07:00

日職／中日走了超貴洋砲 反而撿到便宜好貨

2018-04-26 07:00

富邦、中信台版基襪大戰 中職票房最終靈藥？

2018-04-26 07:00

中職／外野不死鳥 藍寅倫傷後表現越來越猛

2018-04-25 07:00

日職／松坂大輔兩場好表現 力抗神主牌傾倒潮

2018-04-24 07:00
看更多

熱門文章

NBA／勇士狂輸22分 柯爾：被火箭踹屁股

2018-05-17 12:27

NBA／讚現代籃球技術高超 丹東尼：快有鉤射三分了

2018-05-17 16:20

NBA／柯瑞傷勢影響手感？ 柯爾：約13.7％相關

2018-05-17 14:30

世界盃男籃／中華隊18人名單 曾文鼎、譚傑龍入列

2018-05-17 18:29

勇士陷入空前危機 要靠杜蘭特扮演終極救世主

2018-05-18 07:00

MLB／賞大谷翔平3K 韋蘭德完封天使

2018-05-17 12:26

羽球／戴資穎換造型秀瀏海 原因是怕禿頭

2018-05-17 16:09

NBA／皮爾斯預言 若騎士落敗詹姆斯將出走

2018-05-18 08:25

NBA／運動博奕法令鬆綁 庫班：球隊價值1秒翻倍

2018-05-17 16:21

NBA／後場戰力弱爆 騎士考慮變陣

2018-05-17 16:00

中職／因家暴事件遭悍將開除 黃勝雄道歉了

2018-05-17 13:47

NBA／忍受5個月復健 林書豪要「移動那座山峰」

2018-05-17 15:52

卡諾被抓包的啟示：禁藥問題仍猖獗、不見趨緩

2018-05-18 07:00

NBA／詹皇英雄球孤立無援 史密斯：要給他幫助

2018-05-18 10:13

MLB／要我守三壘？「被三振王」賈羅：免談

2018-05-17 19:43

羅馬女網賽／爭議球落敗 球員竟用拍怒擊主審台

2018-05-17 21:33

韓職／王維中將歸隊 周五先發戰KT巫師

2018-05-17 21:20

MLB／滿球數投滑球 韋蘭德：尊敬大谷能力

2018-05-17 23:52

中職／張志豪、王峻杰開轟攻大局 兄弟終止4連敗

2018-05-17 22:54

NBA／「死亡五小」無敵？ 杜蘭特：非不可戰勝

2018-05-18 10:23

舉重／感謝金牌推手 許淑淨贈恩師蔡溫義休旅車

2018-05-17 18:27

日職／陳冠宇第9局登板止血 只用2球抓出局數

2018-05-17 21:19

MLB／暴風雨來亂 洋基被迫在機場過夜

2018-05-18 08:12

中職／王勝偉生涯200盜達成 史上第4人

2018-05-17 20:09

MLB／今日戰績表 道奇6連敗淪分區墊底

2018-05-17 14:25

NBA／公鹿公布新教頭 字母哥：開心替他效力

2018-05-18 09:38

NBA／角色球員反將一軍 火箭扳平勇士

2018-05-17 23:57

中職／陳琥投完5局休3天又先發 史總：牛棚日

2018-05-17 18:04

籃球／行動挺花蓮 林書豪將到花蓮辦分享會

2018-05-17 16:00

MiLB／胡智為3局無失分 林子偉熄火吞1K

2018-05-17 14:06

中職／林煜清取代陳鴻文 下周起轉任先發

2018-05-17 17:37

中職／重現反方向全壘打 恰恰：想說應該會打到牆

2018-05-17 19:07

MLB／微調投球機制 前田8局0失分率道奇奪勝

2018-05-18 08:12

中職／王勝偉200盜達標 再追彭政閔、王威晨

2018-05-17 23:35

羅馬女網賽／誤判爭議 紅土賽採用鷹眼再引討論

2018-05-17 23:18

中職／黃子鵬投出氣勢 搶下猿隊第5號先發投手

2018-05-17 22:55

韓職／王維中重返先發 力拚帶隊止敗

2018-05-17 23:55

中職／兄弟王峻杰開轟 抱回生涯首座單場MVP

2018-05-17 23:47

中職／陳仕朋陳琥年輕投手對決 葉君璋看好兩人潛力

2018-05-17 20:18

中職／陳俊秀逆轉安 猿4連勝穩住上半季龍頭

2018-05-17 23:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top