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中職／生涯百先發將達陣 王溢正「純猿投」首人

2018-05-18 09:42聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

王溢正今天先發對上中信兄弟，是個人生涯第100場先發，中職史上第20人，也是隊史...
王溢正今天先發對上中信兄弟，是個人生涯第100場先發，中職史上第20人，也是隊史第一位百場先發都在猿隊達成的投手。 聯合報系資料照
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王溢正今天先發對上中信兄弟，是個人生涯第100場先發，中職史上第20人，也是隊史第一位百場先發都在猿隊達成的投手，2013年來到猿隊至今，對王溢正來說是一趟「轉大人」的旅程，「以前年輕會想跟打者拚，30歲後比較懂得用經驗跟他們對決。」

猿隊過去有林英傑、翁豐堉、曾孟承完成生涯百場先發，不過先發場次都是包括效力其他球隊時期，王溢正是只披著猿隊球衣達成的第一人，而且短期內難有來者；現役最接近的鄭承浩36場，但他近來轉型後援，而另一位本土先發林樺慶僅26場，仍有段不小的差距。

在各隊盛行三洋投先發情況，王溢正靠著穩定表現，卡住第四號先發位置，出賽固定才有機會完成這項里程碑，能穩定吃下局數，一直是王溢正最大目標，他說：「其實就是把自己的工作做完，不要讓牛棚太累。」

即使有豐富先發經驗，不過王溢正還沒有「習慣」投球，他表示：「要能維持百分百投球很難，投球一點點不同就差很多，每場之間一定會有落差，棒球就是這麼奧妙，要靠臨場反應，這是投手每天的課題，只能希望每一場起伏小一點。」

回顧2013年剛結束旅日生涯，回到中職加入猿隊，王溢正形容當時的自己是「小朋友與大人之間的過渡」，傾向跟打者硬碰硬，「以前年輕氣盛，前幾球就想跟對方拚，現在比較靠經驗投球。」

對於這百場出賽的內容，王溢正不太會去回顧，不過他還記得2013年就對統一獅用102球投出9局完封，他笑說：「那時候年輕，比較有體力。」

2015年王溢正在例行賽、季後賽各有1次完投，今年4月28日的比賽，只用90球投完8局，差點有機會再度挑戰完投，不過王溢正表示：「還是以賽季為主，不會做讓自己為難的事，除非無安打或是完封才會想要挑戰看看。」

王溢正中職林英傑

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