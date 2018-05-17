中職／張志豪、王峻杰開轟攻大局 兄弟終止4連敗

2018-05-17 22:54 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



中信兄弟張志豪（中）擊出三分砲。記者林伯東／攝影 分享 facebook 中信兄弟、富邦悍將隊今天在新莊棒球場對戰，兄弟4局上攻破左投陳仕朋，單局進帳6分大局，全場則掃出16支安打，包括張志豪、王峻杰的2支全壘打，終場以10：7擊敗悍將隊，終止4連敗。

雙方今天推「同梯」的20歲年輕投手對決，中信兄弟陳琥牛棚日登板，首局化解無人出局滿壘的危機，主投3局無失分。悍將隊左投陳仕朋前3局也展現壓制力，面對9個人次只被敲1支安打，送出3K，沒有失分。

然而陳仕朋第4局遇亂流，被首名打者王威晨揮出安打，下一棒吳東融採犧牲觸擊因三壘手蔣智賢接球滑倒安打上壘，陳仕朋又被陳子豪、詹子賢連敲2安失1分，接著讓張志豪掃出右外野3分砲，2出局後再挨王峻杰的陽春砲，單局失6分退場。

兄弟單局猛攻10人次進帳大局，敲出的5支安打包括2發全壘打，張志豪連續2場開轟，本季累積8支全壘打排名獨居聯盟第2；王峻杰則是揮出本季首轟，也是他繼2013菜鳥年8月8日揮出生涯首轟，相隔近5年再敲生涯第2發全壘打。

陳琥「假先發」任務完成後，兄弟4局起推蔡齊哲登板，連續抓下6個出局數，直到6局下被悍將隊第9棒陳凱倫轟左外野陽春砲（本季第2轟），再因失誤、保送和滾地球失分，悍將隊將比分追成2：6。

兄弟打線則在7局上持續進攻，2出局一、三壘有人時，林書逸、彭政閔連續安打送回2分，8局上靠陳子豪、詹子賢適時安打追加2分，將比分拉開為8分差。9局下則遇亂流製造緊張，雖只被敲出1支安打，卻接連出現失誤、暴投，讓悍將隊追回5分，兄弟再推鄭凱文登板止血，守住勝利。

兄弟今天採本土投手車輪戰，陳琥先發3局無失分，蔡齊哲接手3局失2分，之後再推4投輪番上陣，全場只讓悍將隊揮出5支安打，由蔡齊哲拿下本季第2勝。陳仕朋則是先發3.2局失6分（4分自責分）吞第2敗。