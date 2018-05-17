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中職／中信兄弟王勝偉中職生涯200盜

2018-05-17 20:07聯合報系攝影中心 記者林伯東╱即時報導

中信兄弟王勝偉在晚上與富邦悍將的比賽中盜出中職生涯200盜，隊友上前獻花致意。

中信兄弟王勝偉（右）盜出中職生涯200盜。記者林伯東／攝影
中信兄弟王勝偉（右）盜出中職生涯200盜。記者林伯東／攝影
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富邦悍將王勝偉中職

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