世界盃男籃／中華隊18人名單 曾文鼎、譚傑龍入列

2018-05-17 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



世界盃亞洲區資格賽第一輪第三階段，中華男籃將於6月29日及7月2日於主場出戰菲律賓與日本隊，力拚晉級第二輪的資格，而中華籃球協會也在今天公布此階段18人集訓名單，包括旅外的陳盈駿、周儀翔、劉錚、楊敬敏、胡瓏貿和曾文鼎，至於上個階段也進入培訓名單的泰山高中譚傑龍也再次入選。

中華隊在世界盃亞洲區資格賽前兩階段賽事中拿下1勝3敗的成績，唯一一勝是在日本隊主場所拿下，而3場敗仗則分別是在主客場皆敗給澳洲隊，以及於客場不敵菲律賓隊，讓中華隊暫時排名分組第3名，在此階段的兩場主場賽事中，中華隊只要能至少拿下1勝，就能篤定以分組前3名晉級下一輪賽事。

今天中華籃協公布了此階段的18人集訓名單，其中包括6名旅外球員陳盈駿、周儀翔、劉錚、楊敬敏、胡瓏貿和曾文鼎，SBL球員彭俊諺、蔣淯安、陳冠全、林郅為、蘇翊傑、呂政儒、黃聰翰、周柏臣、簡浩、戴維斯和李德威，以及HBL泰山高中混血中鋒譚傑龍，球隊將在21日展開集訓。

中華籃協表示，這次中華隊由總教練周俊三領軍，輔以外籍教練帕克、顧問鄭志龍、教練團桑茂森、顏行書、體能訓練員王建惟，組成分工細膩的專業教練團隊，期待能在這兩場主場賽事中為我國搶下關鍵勝利。