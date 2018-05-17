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中職／因家暴事件遭悍將開除 黃勝雄道歉了

2018-05-17 13:47聯合新聞網 綜合報導

因家暴事件被悍將開除，黃勝雄發聲明道歉了。 聯合報系資料照片
因家暴事件被悍將開除，黃勝雄發聲明道歉了。 聯合報系資料照片
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富邦悍將左投黃勝雄遭爆料不僅持續偷腥，還在與妻子爭吵後動手「家暴」，重創球團與公司形象，悍將隊也在昨日將他釋出。今日他透過球員工會發道歉涵，身為職棒球員，自己做了最糟的錯誤示範，未盡到球員該有的社會責任，「造成球團、家人困擾，深感自責和慚愧」。

雖然再多的抱歉也無法彌補，黃勝雄仍感謝棒球路上一路走來支持他的教練、前輩、球迷與媒體朋友，未來會深刻檢討。

而球員工會也同步發聲明表示，「黃勝雄事件」發生後，富邦球團第一時間就與工會聯繫，確保球員基本權益在工會協助下得到保護，此次處理流程可做為未來聯盟與球團發生突發事件的參考。

球員工會提供
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球員工會提供
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家暴

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