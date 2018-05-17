中職／獅洋投走鐘 暴力猿大勝 林承飛MVP

2018-05-17 00:35 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／桃園報導



猿隊林承飛開轟，另有4分打點。 記者楊萬雲／攝影 分享 facebook

統一獅隊上半季排名第一關鍵戰，洋投馬丁尼茲投出來台最離譜表現，先發三點一局狂失九分，讓猿隊打完前四局就把比數遠遠拉開，終場以十六比二大勝，獅隊五連勝告終。

獅隊昨天賽前落後猿隊一場勝差，只要獲勝就能並列第一，不料馬丁尼茲上演本季六場先發最糟糕的一戰，獅隊輸球後落後兩場勝差，猿隊仍居上半季龍頭，從三月廿四日開幕戰起未曾掉到排名第二。

馬丁尼茲開賽面對第二名打者郭嚴文就挨轟，三局下再遭林承飛揮出陽春砲，落後兩分傷害不大，沒想到四局下完全「走鐘」，面對八名打者被揮出五支安打、保送兩次，唯一出局數還是因為犧牲觸擊，再失七分吞下本季第二敗（二勝二敗）。

猿隊這半局攻勢不斷，一共打了十五人次，馬丁尼茲退場後，陳育軒、賴泊凱接手也挨打，猿隊以八安、四保送攻下十分，變成十二比○，老神在在等著迎接勝利。

猿隊洋投尼克斯先發六局，被揮出六支安打、失一分，飆出九次三振追平個人單場最多K紀錄，奪下本季第二勝（二勝二敗）。

猿隊王柏融單場貢獻3分打點。 記者楊萬雲／攝影 分享 facebook

猿隊全場揮出十九支安打，先發九人都開張，林承飛五打數三安打、攻下四分打點，包括本季第四轟，獲選單場MVP，陳俊秀也有六支四、兩分打點的好表現，王柏融四支二、三分打點，本季打擊率升至三成九四，廖健富四成一二仍居全聯盟榜首。

猿隊開季對戰獅隊七連勝，接下來連吞三敗，總教練洪一中認為獅隊最近氣勢很旺，昨天二連戰首戰壓力不小，不料獅隊自亂陣腳奉送江山；猿隊不但終止對戰三連敗，也確保今天打完第二戰後，獅隊不可能帶著上半季領先優勢離開。