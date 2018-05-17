日職／逆襲的王牌 菅野智之重現鬼神般投球

7局失5分、6局失5分，如果你看到菅野智之開幕之後連兩場扛敗戰比賽的投球內容，大概會大感意外：「今年的菅野智之怎麼了？」不過自此之後4連勝的優異演出，如神鬼般壓制力的菅野智之又重新喚起大家熟悉的印象。

菅野智之在11日對中日投出本季第2場完封，還演出連續7名打者奪三振。最近5場他的先發投球內容，每場比賽都至少投滿8局，包含3場完投2場完封，除了5月4日對橫濱兩隊大戰12局0比0和局的比賽之外，全部獲得勝投。連勝期間43局只有3分失分（皆為自責分），防禦率僅0.63，使得他的防禦率從超過6，驟減到目前的1.93，已經悄悄地爬上中央聯盟投手排行榜第三名，僅次於養樂多布卡南（David Buchanan）以及中日龍隊賈西亞（Onelki García）兩名洋投。加上53次奪三振遙遙領先；4場勝投也與岡田明丈（廣島）、布卡南等人並列第三，央聯的各項投手個人獎似乎又將進入菅野智之主宰的態勢。

巨人投手菅野智之(中)恢復王牌身手，近5戰43局投球僅失3分！ 福耳攝影 分享 facebook

經過開季連續兩場被打爆之後，菅野於4月13日對廣島先發8局失1分，終於拿下2018年首勝，賽後他感動地說：「這一勝我一輩子都不會忘記！」足見對一名職業投手來說，縱使過去有多麼輝煌的戰績，動輒可以拿到單季10勝以上，一旦遇到了低潮對勝投的渴望程度。菅野智之說：「漫長的棒球人生中難免會有這樣的時候，必須自己想辦法找到解決的方法。」正當巨人球迷還在關心菅野智之的狀況，他從首勝之後再度投出不敗之身，開啟了重現巔峰的投球之旅。

關於短短這段時間的變化，巨人首席教練村田真一分析，因為菅野有去年的成績，周遭都會認為他能壓制對手是理所當然的事，而投捕都過度意識這個問題。直到調整心態之後，菅野智之重拾信心，「憑自己的武器絕對可以跟對手決勝負！」另外，最近幾場比賽菅野也在捕手小林誠司的搭配下，捨棄多彩變化球，改以可以讓對手揮空或是打不好的直球為主體，搭配他的拿手武器滑球。

巨人在3月時曾捐助花蓮震災，分別由球團及選手各出100萬日圓，菅野智之代表巨人軍選手會會長致贈。 聯合報系資料照片 分享 facebook

回顧去年，菅野智之其實在球季剛開始也遇到麻煩，開幕第二戰被廣島狙擊，5局失掉5分，不過隨後飆出連續3場完封，並獲選為五月份的投手月MVP，一路維持到球季結束，最後17勝創生涯新高，並首度獲得澤村賞榮耀。

目前菅野智之已經連續27局無失分，距離他於2016年所創的個人最佳連續30局無失分紀錄只差3局，本週預計對上橫濱DeNA，能將紀錄延續到什麼樣的程度，值得關注。