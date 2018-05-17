親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑

漢光演習預演出意外 傘兵傘纏繞墜地搶救中

蔡英文屢問柯文哲台灣價值 陳芳明：刁難的傲慢

日職／逆襲的王牌 菅野智之重現鬼神般投球

2018-05-17 07:00Hiyan

7局失5分、6局失5分，如果你看到菅野智之開幕之後連兩場扛敗戰比賽的投球內容，大概會大感意外：「今年的菅野智之怎麼了？」不過自此之後4連勝的優異演出，如神鬼般壓制力的菅野智之又重新喚起大家熟悉的印象。

菅野智之在11日對中日投出本季第2場完封，還演出連續7名打者奪三振。最近5場他的先發投球內容，每場比賽都至少投滿8局，包含3場完投2場完封，除了5月4日對橫濱兩隊大戰12局0比0和局的比賽之外，全部獲得勝投。連勝期間43局只有3分失分（皆為自責分），防禦率僅0.63，使得他的防禦率從超過6，驟減到目前的1.93，已經悄悄地爬上中央聯盟投手排行榜第三名，僅次於養樂多布卡南（David Buchanan）以及中日龍隊賈西亞（Onelki García）兩名洋投。加上53次奪三振遙遙領先；4場勝投也與岡田明丈（廣島）、布卡南等人並列第三，央聯的各項投手個人獎似乎又將進入菅野智之主宰的態勢。

巨人投手菅野智之(中)恢復王牌身手，近5戰43局投球僅失3分！ 福耳攝影
巨人投手菅野智之(中)恢復王牌身手，近5戰43局投球僅失3分！ 福耳攝影
分享

經過開季連續兩場被打爆之後，菅野於4月13日對廣島先發8局失1分，終於拿下2018年首勝，賽後他感動地說：「這一勝我一輩子都不會忘記！」足見對一名職業投手來說，縱使過去有多麼輝煌的戰績，動輒可以拿到單季10勝以上，一旦遇到了低潮對勝投的渴望程度。菅野智之說：「漫長的棒球人生中難免會有這樣的時候，必須自己想辦法找到解決的方法。」正當巨人球迷還在關心菅野智之的狀況，他從首勝之後再度投出不敗之身，開啟了重現巔峰的投球之旅。

關於短短這段時間的變化，巨人首席教練村田真一分析，因為菅野有去年的成績，周遭都會認為他能壓制對手是理所當然的事，而投捕都過度意識這個問題。直到調整心態之後，菅野智之重拾信心，「憑自己的武器絕對可以跟對手決勝負！」另外，最近幾場比賽菅野也在捕手小林誠司的搭配下，捨棄多彩變化球，改以可以讓對手揮空或是打不好的直球為主體，搭配他的拿手武器滑球。

巨人在3月時曾捐助花蓮震災，分別由球團及選手各出100萬日圓，菅野智之代表巨人軍...
巨人在3月時曾捐助花蓮震災，分別由球團及選手各出100萬日圓，菅野智之代表巨人軍選手會會長致贈。 聯合報系資料照片
分享

回顧去年，菅野智之其實在球季剛開始也遇到麻煩，開幕第二戰被廣島狙擊，5局失掉5分，不過隨後飆出連續3場完封，並獲選為五月份的投手月MVP，一路維持到球季結束，最後17勝創生涯新高，並首度獲得澤村賞榮耀。

目前菅野智之已經連續27局無失分，距離他於2016年所創的個人最佳連續30局無失分紀錄只差3局，本週預計對上橫濱DeNA，能將紀錄延續到什麼樣的程度，值得關注。

菅野智之讀賣巨人

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。

相關新聞

中職／史上鐵牛棚陣容 風光過後隔年都垮

2018-05-17 07:00

中職／獅洋投走鐘 暴力猿大勝 林承飛MVP

2018-05-17 00:35

日職／宋家豪中繼一局3上3下 樂天仍輸球

2018-05-17 00:35

中職／曾在春季聯賽15盜 陳重羽盜出心得

2018-05-16 20:17

中職／猿隊16：2狂電獅隊 林承飛猛打獲選MVP

2018-05-16 22:44

日職／宋家豪本季首戰投出3上3下 樂天不敵軟銀

2018-05-16 21:33

日職／宋家豪本季一軍初亮相 10球解決3名軟銀打者

2018-05-16 20:20

中職／潘威倫何時歸隊？黃甘霖：還沒開始接傳球

2018-05-16 19:28

中職／黃甘霖看好陳重羽 有機會拚盜壘王

2018-05-16 18:42

中職／嚴重違規傷害公司形象 悍將釋出黃勝雄

2018-05-16 18:24

青少棒／最後半局大反撲 新北市奪小馬聯盟代表權

2018-05-16 17:49

中職／先發是「真」還是「假」? 陳琥休3天再上

2018-05-16 17:03

日職／宋家豪二軍表現佳 本季首度登錄一軍

2018-05-16 16:07

中職／黃勝雄約砲成性又毆妻 悍將最重祭開除令

2018-05-16 12:55

棒球／前職棒球星被爆有小三小四 王傳家不回應

2018-05-16 09:42

日職／噁心可愛吉祥物竄起 謎之魚PK氣球先生

2018-05-15 07:00

日職／3億洋砲33場只3轟 阪神虧大了

2018-05-14 07:00

中職／當年差點沒球打 周董、王二世人生逆轉勝

2018-05-14 07:00

神與西瓜僅一線之隔 史耐德的逆先發能玩多久？

2018-05-10 16:39

日職／拯救墊底羅德 井口資仁全力打速度戰

2018-05-10 07:00

日職／家中沒有除獅機 樂天、悍將成難兄難弟

2018-05-08 07:00

日職／外野無新秀能威脅陽岱鋼 強打巨人缺憾

2018-05-07 07:00

中職／史耐德投手神調度 有什麼不得已的苦衷？

2018-05-07 07:00

中職／少了馮喬許及羅伯特 悍將投打都走樣

2018-05-03 07:00

日職／新生國家隊打線發揮 西武勝率世界第一

2018-05-01 07:00

中職／兄弟戰績低迷 本土投手被打趴是關鍵

2018-04-30 07:00

日職／衣笠祥雄的鐵漢柔情 挨球吻反先保護對手

2018-04-30 07:00

中職／第5隊還是沒影 4隊小而美規模將連打12年

2018-04-27 07:00

日職／中日走了超貴洋砲 反而撿到便宜好貨

2018-04-26 07:00

富邦、中信台版基襪大戰 中職票房最終靈藥？

2018-04-26 07:00

中職／外野不死鳥 藍寅倫傷後表現越來越猛

2018-04-25 07:00

日職／松坂大輔兩場好表現 力抗神主牌傾倒潮

2018-04-24 07:00

中職／中信兄弟持續探底 球團該主動療傷止血

2018-04-24 07:00

日職／中繼王救援王皆報銷 軟銀牛棚重傷害

2018-04-23 07:00

百萬象迷那裡去了？冰風暴恐是直接原因

2018-04-20 06:41

中職／牛棚較穩、全壘打更兇 猿隊吃定獅子頭

2018-04-18 07:00

日職／梅森傑不算洋將 呂彥青撐到明年才受惠

2018-04-18 07:00

中職／上一軍難如登天 細數歷年二軍急凍人

2018-04-17 07:00

中華職棒29年 完整賽程表

2018-03-23 11:07
看更多

熱門文章

NBA／詹皇42分大三元難救騎士 綠衫軍2連勝

2018-05-16 11:10

NBA／史密斯惡性犯規 史馬特：骯髒行徑

2018-05-16 13:09

NBA／賽後不受輸球影響 詹皇只怕無人提問勒夫

2018-05-16 16:01

MLB／陳偉殷好投無緣勝投 馬林魚4：2勝道奇

2018-05-16 10:06

短兵相接大魔王勇士 火箭首戰已現警訊

2018-05-16 17:30

NBA／火箭想扳倒勇士 哈登：我無法獨力完成

2018-05-16 18:17

NBA／綠衫軍教頭好評收不完 傳奇球星：過譽了

2018-05-16 08:25

NBA／挑戰詹姆斯記性？ 柯瑞：只記得搞砸那球

2018-05-16 12:45

MLB／還原被換下時 陳偉殷疑：是不是我聽錯了

2018-05-16 13:15

NBA／隊史50年首獲狀元籤 太陽喜迎美好結局

2018-05-16 10:30

MLB／陳偉殷4.1局就退場 馬丁利：避免撞牆期

2018-05-16 12:02

中職／嚴重違規傷害公司形象 悍將釋出黃勝雄

2018-05-16 18:24

連3場先發投不滿5局 陳偉殷生涯首遇

2018-05-16 09:13

NBA／火箭打法被批評 丹東尼：做自己就好

2018-05-16 10:05

NBA／對手比賽「惡棍化」 泰隆魯要球員硬起來

2018-05-16 16:36

中職／黃勝雄約砲成性又毆妻 悍將最重祭開除令

2018-05-16 12:55

MLB／陳偉殷4.1局好投 83球退場面露不甘心

2018-05-16 10:12

NBA／湖人選鮑爾讓兄弟聯手？ 布萊恩：能贏就好

2018-05-16 16:11

MLB／卡諾使用禁藥 禁賽損失近1200萬美元

2018-05-16 15:47

棒球／前職棒球星被爆有小三小四 王傳家不回應

2018-05-16 09:42

MLB／田中72球退場 亞洲3投手同淪短先發

2018-05-16 11:09

MLB／手傷還在等開刀 卡諾藥檢未過禁賽80場

2018-05-16 08:12

MLB／太空人逆轉天使 大谷4支1、擦棒球打退主審

2018-05-16 13:43

NBA／樂透選秀數字遊戲 太陽延續狀元籤趨勢

2018-05-16 16:41

MLB／楚奧特攜大谷 天使排核彈頭連線抗太空人

2018-05-16 08:27

NBA／太陽首獲狀元籤 艾頓馬上表態

2018-05-17 00:41

MLB／大谷同場身兼投打 天使可能9月落實

2018-05-16 15:45

MLB／投4局提前退場 達比修：流感後遺症

2018-05-16 10:38

中職／先發是「真」還是「假」? 陳琥休3天再上

2018-05-16 17:03

羅馬女網賽／和納達爾對練 莎娃化身小粉絲

2018-05-16 13:37

MLB／大谷首打第2棒 坦言不熟悉這棒次

2018-05-16 18:21

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-05-16 11:01

MLB／今日戰績表 紅襪不敵運動家吞下二連敗

2018-05-16 15:15

MLB／4.1局無失分卻被換 陳偉殷無奈

2018-05-17 00:35

中職／史上鐵牛棚陣容 風光過後隔年都垮

2018-05-17 07:00

NBA／綠衫軍發威 詹姆斯42分大三元白搭

2018-05-17 00:42

投球型態「韋蘭德」化 柯爾晉升賽揚級巨投

2018-05-17 07:00

日職／逆襲的王牌 菅野智之重現鬼神般投球

2018-05-17 07:00

羅馬女網賽／單雙皆捷 謝淑薇將挑戰英國一姊

2018-05-16 08:50

國道路跑衝擊交通 高公局：將按里程計時收費

2018-05-16 14:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top