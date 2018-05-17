中職／史上鐵牛棚陣容 風光過後隔年都垮

中華職棒雖然近年來都是打者表現較為耀眼，但牛棚問題一直也是備受矚目的焦點。以往能夠有一組好的救援投手及佈局投手，大概就能夠順利關門，不過隨著打者進化，牛棚需求就逐漸增加。若想要無懸念的拿下勝利，似乎三個以上的優異的牛棚投手成為必要條件。從2013年開始，總共出現4次著名的鐵牛棚，僅有2015年沒有明顯的牛棚表現，組成的球隊共有3次順利奪得總冠軍。

2013年兄弟象隊因為有增菘瑋、林煜清、林恩宇等可以組成本土先發輪值，因而採用雙洋將湯瑪仕及真田裕貴把守牛棚，加上轉運手官大元，三人組成當時難以攻破的鐵牛棚。官大元及真田裕貴兩人就拿下52次中繼點，至今仍是中職紀錄，湯瑪仕則以26次救援成功拿下救援王。不過這年象隊受制於先發不夠穩定，成績不理想，球季結束後球隊也轉賣給中信。

轉運手官大元因為出賽過於頻繁，手傷影響成績，已無力重返主力陣容。 聯合報系資料照片 分享 facebook

2014年Lamigo找來原象隊洋將米吉亞，並吸收被義大釋出的前旅外球員黃偉晟，加上選秀會網羅陳禹勳，補強以往殘破的牛棚。兩位轉隊後的球員判若兩人，米吉亞拿下當時破紀錄的35次救援成功，黃偉晟則整季在牛棚貢獻52出賽。初試啼聲的陳禹勳，雖然下半季表現下滑，仍以30次中繼點獲得中繼王。這年猿隊沒有10勝級的投手，但靠著堅強的牛棚戰力拿下隊史第3座總冠軍。

陳禹勳新人年就勇奪中繼王，但隔年表現有明顯落差；去年奪得救援王後，今年狀況又有點重蹈覆轍。 聯合報系資料照片 分享 facebook

2016年義大著手本土投手改造，他們與其他球隊不同，並不是3人鐵牛棚，而是多位球員輪流貢獻。包含賴鴻誠、黃勝雄、張耿豪等原有球員專司牛棚工作，不再先發後援兩頭燒，最終他們貢獻了145.2局，另外旅外歸國的羅華韋，也貢獻了83.1局。4人合計45次中繼點，12次救援成功。另外先發及牛棚都有紀錄的倪福德及林晨樺，12次中繼點及9次救援成功。誰狀況好就讓誰登板，而且各種姿勢的頭手加上多位左投，讓他們奪得轉賣前的總冠軍。

黃勝雄轉戰牛棚後，開季起一度連13場未失分，不過後來傷勢不斷，據聞已經棄投從打(老婆)成為(約)砲手。 聯合報系資料照片 分享 facebook

2017年Lamigo再度組成鐵牛棚，這是首次三人本土組合。由於三洋投貢獻非常多局數，讓本土投手負擔減輕，加上教練團將投手定位清楚，讓投手表現進步不少。兩位旅外球員王躍霖及林柏佑，展現不錯的壓制能力，並列聯盟最多19次中繼點。陳禹勳是難得專門後援培養的球員，他拿下37次救援成功，打破前述米吉亞的紀錄。猿隊的牛棚讓他們從例行賽到台灣大賽，比賽都毫無懸念，順利拋下彩帶。

王躍霖(左)及林柏佑(右)去年一起爭奪中繼王，都是加入中職後出賽最多的一年，今年身體都有些不適的情況發生。 聯合報系資料照片 分享 facebook

不過官大元、黃勝雄、黃偉晟、賴鴻誠、羅華韋及林柏佑等人隔年都不理想，今年陳禹勳也較去年表現有所差異。其中官大元、黃勝雄隔年就受傷，雖然中間都曾復出，仍不斷的有傷勢出現。林柏佑及王躍霖今年身體都曾傳出有些許微恙，黃偉晟、賴鴻誠則是控球表現及壓制力下滑。

球員表現會有明顯的落差，嚴格說起來就是「好用天天用」所造成。除了對手過於熟悉外，身體負荷狀況是最大的因素。官大元、黃勝雄、賴鴻誠、王躍霖及林柏佑，原本都是以先發培養，後來才轉戰牛棚。其中官大元、賴鴻誠及林柏佑當時都是專司救援的第二年，黃勝雄及王躍霖則是轉戰牛棚的首年，黃偉晟及羅華韋則是第一年站穩一軍，2014年陳禹勳更是新人。但是他們當年的出賽數都沒受到管控，官大元、賴鴻誠、王躍霖及新人年的陳禹勳都出賽超過60場，去年的陳禹勳及林柏佑超過50場，黃勝雄及羅華韋超過45場。

對於先發轉牛棚的投手而言，無論春訓或賽前調整都有所不同，甚至比賽中的投球方法亦有差異。因為轉任牛棚後，不需要保留體力，場場比賽全力以赴，但因為出賽數多，加上常常場邊熱身好幾局，實際用球數甚至比先發更多，疲勞無形中持續累積。然而投球角度只要些許改變，就會影響球的尾勁或進壘點，因此表現就有明顯偏差。陳禹勳是難得有系統從頭到尾都以牛棚培養的投手，不過他每年的出賽數都名列前茅，難保身體是否有累積疲勞。

去年富邦表現不佳，前陣子Lamigo陷入低潮，牛棚表現不佳都是原因之一，因此長期維持牛棚戰力更顯重要。雖然比賽結果很重要，但是保護投手更是讓戰力延續的必要條件。今年各隊比賽約36場，已有8位投手超過一半的場數出賽，其中新人吳丞哲更是出賽超過20場，負擔非常吃重。打造鐵牛棚能夠讓球隊提升奪冠的競爭力，但別步上後塵，謹慎使用才是最上策！