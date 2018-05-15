中職／郭泓志隔1111天再勝投 以為上次在道奇

2018-05-15 22:09 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



富邦悍將逆轉勝，投手郭泓志復出首戰，即拿下勝投。 記者陳正興／攝影 分享 facebook 富邦悍將逆轉勝，投手郭泓志。記者陳正興／攝影 分享 facebook

富邦悍將隊今天在新莊球場對中信兄弟之戰，上演超級逆轉秀，最多落後7分，6到8局下攻勢連連扳回9分，終場反以9：8獲勝，郭泓志重返一軍第一天只投4球，意外奪下生涯第2勝，也是相隔1111天再嘗勝投滋味，終止跨季6連敗紀錄。

郭泓志上一勝是在2015年4月30日，當時效力統一獅隊，在斗六球場對猿隊之戰後援1局無失分，今天這一勝也讓他終止對戰兄弟跨季5連敗紀錄，生涯戰績2勝12敗10中繼31救援。

郭泓志完全不記得3年前曾經擊敗猿隊，今天奪下勝投後還向悍將總教練葉君璋表示，上一勝是在10幾年前效力道奇隊。

此役8局上兄弟兩出局、王峻杰攻占一壘後，郭泓志登板面對王威晨，投第4球時，王峻杰想盜二壘遭悍將捕手林宥穎阻殺，兄弟結束這半局攻勢。

悍將本來6：8落後，8局下攻下3分後來居上，郭泓志只投4球勝投，他說：「一軍比賽張力大，第一場比賽這樣投，有點緊張、有腎上腺素上升的感覺，覺得球速還不錯。」

郭泓志最快球速147公里，另3球都是變化球，強調「球隊贏球很開心」。

林宥穎4打數3安打，攻下3分打點，包括8局下逆轉戰局的兩分打點安打，賽後獲選單場MVP。