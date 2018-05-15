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中職／郭泓志相隔1111天再贏 以為上次勝投在道奇

被爆兼差蓬萊島雜誌負責人 陳其邁：未支薪、今辭職

圖輯／中職悍將逆轉勝 郭泓志復出首戰奪勝投

2018-05-15 21:55聯合報系攝影中心 記者陳正興╱即時報導

富邦勇士八局上，郭泓志首戰復出上場救援，八局下再靠著打者林宥穎兩分安打逆轉超前，九局上再由倪福德封鎖中信兄弟打者，逆轉勝。

富邦悍將逆轉勝，打者林宥穎擊出帶有兩分打點的逆轉安打。記者陳正興／攝影
富邦悍將逆轉勝，打者林宥穎擊出帶有兩分打點的逆轉安打。記者陳正興／攝影
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富邦悍將逆轉勝，救援投手郭泓志（中）拿下勝投，倪福德（右）救援守住戰果。記者陳正...
富邦悍將逆轉勝，救援投手郭泓志（中）拿下勝投，倪福德（右）救援守住戰果。記者陳正興／攝影
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富邦悍將逆轉勝，打者林宥穎（右）與隊友擊掌慶祝。記者陳正興／攝影
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富邦悍將逆轉勝，投手郭泓志復出首戰，即拿下勝投。記者陳正興／攝影
富邦悍將逆轉勝，投手郭泓志復出首戰，即拿下勝投。記者陳正興／攝影
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富邦悍將逆轉勝，投手郭泓志復出首戰，即拿下勝投。記者陳正興／攝影
富邦悍將逆轉勝，投手郭泓志復出首戰，即拿下勝投。記者陳正興／攝影
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富邦悍將逆轉勝，打者林宥穎擊出帶有兩分打點安打，逆轉超前。記者陳正興／攝影
富邦悍將逆轉勝，打者林宥穎擊出帶有兩分打點安打，逆轉超前。記者陳正興／攝影
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富邦悍將逆轉勝，投手郭泓志。記者陳正興／攝影
富邦悍將逆轉勝，投手郭泓志。記者陳正興／攝影
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富邦悍將逆轉勝，打者林宥穎擊出帶有兩分打點的逆轉安打。記者陳正興／攝影
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中信兄弟王峻杰（右）企圖盜上二壘，遭阻殺出局。記者陳正興／攝影
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富邦悍將逆轉勝，外野手飛身慶祝。記者陳正興／攝影
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富邦悍將逆轉勝，救援投手倪福德。記者陳正興／攝影
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富邦悍將逆轉勝，郭泓志奪得勝投。記者陳正興／攝影
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富邦勇士中信兄弟郭泓志

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