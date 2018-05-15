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中職／前職棒球員豐偌暉 今晨不幸溺斃

2018-05-15 19:16聯合報 記者尤聰光╱即時報導

天后張惠妹胞妹Saya（右）與前職棒球員豐偌暉（左）在2007年8月結婚盛況。本...
天后張惠妹胞妹Saya（右）與前職棒球員豐偌暉（左）在2007年8月結婚盛況。本報資料照片
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台東縣桃源國中棒球教練豐偌暉（40歲），今天凌晨與友人前往東河鄉都蘭海邊烤肉，疑下海捕捉海膽不慎溺斃，雖經友人搶救上岸，並通報岸巡及救護車緊急送往衛福部台東醫院搶救，但仍宣告不治。

豐為前中華職棒球員，也是天后張惠妹胞妹Saya（張惠春）前夫，兩人因個性不合於2014年離婚。

海巡第一三岸巡隊表示，今天凌晨1點10分接獲民眾報案指出在都蘭加油站附近海邊有人員溺水，20分鐘抵達現場時1名男子已被拉上岸，但沒有呼吸心跳，消防員現場施予心肺復甦術，並直接載送醫院急救；1點42分抵達台東醫院，雖經搶救打了24支強心針，但仍於3點25分搶救不治，檢警相驗，研判死因為腦部缺氧。

第一三岸巡隊調查豐偌暉和親友到都蘭加油站附近海邊烤肉，事發前豐疑與幾名友人一起下海捕撈海膽，但其他人都已上岸，就是不見豐身影，友人見情況不對隨即撥打海巡118和119專線報案。檢警今天上午相驗，研判死因為腦部缺氧。

據了解，豐偌暉曾是投手，學生時期曾多次代表國家參加IBA世界棒球賽，並在2001年加入台灣大聯盟嘉南勇士隊，2004年從誠泰眼鏡蛇隊退出職棒圈後，返回台東擔任桃源國中棒球教練，今年還帶領桃源國中取得U15台東代表權；而豐也是天后張惠妹胞妹Saya（張惠春）前夫，兩人2007年奉子成婚，但因個性不合於2014年離婚，育有1子1女。

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