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MiLB／林子偉本季首轟又敲再見安 曾仁和收首勝

2018-05-15 09:58聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

林子偉本季首轟出現。 美聯社資料照
林子偉本季首轟出現。 美聯社資料照
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回到紅襪3A後不久，林子偉今天不但本季首轟出爐，還在延長賽中擊出再見安打，帶領球隊以6：5力退藍鳥3A，成為球隊贏球的功臣。

林子偉今天依舊以游擊手身分先發、打第一棒，3局下他第2次上場打擊，將球揮出右外野全壘打牆外，形成一發陽春砲，為球隊開張分數，之後雖然暫時沉寂，但關鍵的延長第10局，突破僵局的制度下，隊友先討到一分扳回5平手局面，林子偉在二壘有人時登場，看到投手出現爆投把隊友送上三壘後，把握機會敲出中外野落地安打，成功把再見分送回本壘。

在今天5打數2安打後，林子偉打擊率提升到3成10，去年在小聯盟敲出7轟的他，有2支是在3A發生，如今賽季開打一個多月，終於再次展現長程砲火。

上一場在大聯盟先發2局的曾仁和，今天也重新在3A的雙重賽登板，繳出先發5.1局，被敲6支安打掉4分的成績，在隊友火力掩護下，7局打完以6：4贏遊騎兵3A，曾仁和幸運收下本季首勝，防禦率7.85。

林子偉曾仁和

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