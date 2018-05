MiLB／林子偉本季首轟又敲再見安 曾仁和收首勝

林子偉本季首轟出現。 美聯社資料照 分享 facebook 回到紅襪3A後不久,林子偉今天不但本季首轟出爐,還在延長賽中擊出再見安打,帶領球隊以6:5力退藍鳥3A,成為球隊贏球的功臣。

林子偉今天依舊以游擊手身分先發、打第一棒,3局下他第2次上場打擊,將球揮出右外野全壘打牆外,形成一發陽春砲,為球隊開張分數,之後雖然暫時沉寂,但關鍵的延長第10局,突破僵局的制度下,隊友先討到一分扳回5平手局面,林子偉在二壘有人時登場,看到投手出現爆投把隊友送上三壘後,把握機會敲出中外野落地安打,成功把再見分送回本壘。

在今天5打數2安打後,林子偉打擊率提升到3成10,去年在小聯盟敲出7轟的他,有2支是在3A發生,如今賽季開打一個多月,終於再次展現長程砲火。

上一場在大聯盟先發2局的曾仁和,今天也重新在3A的雙重賽登板,繳出先發5.1局,被敲6支安打掉4分的成績,在隊友火力掩護下,7局打完以6:4贏遊騎兵3A,曾仁和幸運收下本季首勝,防禦率7.85。

Tzu-Wei Lin comes through with a @Seasons_Market Home Run to cut the deficit to 2-1. pic.twitter.com/y5PS7Zbp54