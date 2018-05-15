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中職／強碰悍將 兄弟繼續「假先發」

2018-05-15 00:34聯合報 記者藍宗標／台北報導

中信兄弟預計今天再由楊志龍「假先發」。圖／聯合報系資料照片
中信兄弟預計今天再由楊志龍「假先發」。圖／聯合報系資料照片
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中信兄弟隊總教練史耐德啟動「假性先發」模式邁入第三周，今天在新莊球場對決富邦悍將隊，推出楊志龍登板先發，洋投萊福力在場邊待命，爭取個人連三場後援勝，這場「金控大戰」仍是話題十足。

兄弟目前戰績十勝廿五敗，在中職四隊墊底，落後排名第一的猿隊達十三場勝差；史耐德接受投手教練伯納的建議，從二日起的九場比賽有七場運用「假性先發」策略，嘗到甜頭先贏四場，接下來在台南球場對統一獅隊三連戰卻遭橫掃，目前看不出太具體成效。

兄弟二日「假性先發」首戰，對手就是悍將隊，洪宸宇先發兩局後，由萊福力接手七局以二比一獲勝，他也終止開季三連敗，奪下中職首勝，兩人九日再度聯手擊敗猿隊。

史耐德在這七場比賽安排洪宸宇（四場）、楊志龍（兩場）、蔡齊哲（一場）先發，每人最多投兩局，再由洋投萊福力、賽格威、艾迪頓接手中繼，本土投手永遠沒有勝投機會，四勝紀錄都由洋投包辦。

儘管史德耐德多次被問到「假性先發」是否延續的問題，都以「要看投手群的狀況」帶過，但從楊志龍今天再登板的情況看來，史總的態度已經很明顯，本周在新莊對悍將隊二連戰，天母對猿隊三連戰的先發人選「很有看頭」。

悍將隊本季前十場「金控大戰」以七勝三敗領先，今天由洋投洋伍鐸把關，目前戰績五勝二敗、防禦率四點一一，此役若能擊敗兄弟，將是全聯盟首位六勝投手。

富邦悍將中信兄弟

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