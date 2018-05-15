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日職／噁心可愛吉祥物竄起 謎之魚PK氣球先生

2018-05-15 07:00福耳

上週Lamigo在桃園主場舉辦Yokoso趴，罕見地邀請到4支日職球隊的吉祥物同台亮相，除了樂天的クラッチ(Clutch)早在13年球隊拿下日本一後，來台參加亞洲職棒大賽時，就曾到過桃園球場之外，另外3隻吉祥物都是首次造訪桃園球場，其中阪神的トラッキー(Tolucky)可說是這團的大學長，背號1985就是誕生年份，在12支球團的吉祥物中是第二年長的，比Clutch早了整整20年，他與中日的ドアラ(Doala)及養樂多的つば九郎(燕九郎)堪稱是日職最會搞笑的3隻吉祥物，每當例行賽對戰時總有許多互相搞笑的畫面出現，明星賽時更不用說了；火腿的フレップ(Frep)跟羅德的謎之魚則是最近幾年才出現的吉祥物。

2013年樂天拿下日本一時，吉祥物Clutch曾於隨隊來台參與亞職大賽。 福耳攝...
2013年樂天拿下日本一時，吉祥物Clutch曾於隨隊來台參與亞職大賽。 福耳攝影
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在日本，吉祥物文化十分盛行，除了47個都道府縣都有自己的代表吉祥物之外，部分鄉鎮市、企業、團體都有專屬的吉祥物，創造出吸客力強大的吉祥物成為推廣觀光、活動等的首要任務，其中不乏從地方前進全國，再進軍世界的吉祥物，如熊本的くまモン(Kumamon，熊本熊)、千葉縣船橋市的ふなっしー(船梨精)都是成功的例子。日職身為日本最大的職業運動系統，當然也有自己的吉祥物文化，每支球隊都有兩隻以上的吉祥物，這些吉祥物不僅代表球隊的門面，以及要在場內外帶動球迷的氣氛外，有時也要負擔起增加球隊收入的工作，高人氣的吉祥物如上述的Doala、燕九郎及Tolucky等，每年出的文具、毛巾、公仔甚至於寫真集等周邊商品可是一大堆，也佔了球隊商品銷售額的相當比重，在官方出的球員卡中也有他們的簽名卡，日職可說是全世界將吉祥物文化發揮到淋漓盡致的職業運動。

由於球隊的吉祥物對於球團的收入及人氣有一定幫助，於是推陳出新成為球隊行銷單位的重要工作之一，週末在桃園引起龐大旋風的謎之魚，就是羅德在去年5月才新推出的吉祥物，與以往幾隻吉祥物如マーくん(馬君)等可愛的風格完全不同，這隻魚一開始是以「在幕張的海裡住著的謎之魚」的兇猛第一形態，在球場的大螢幕中出現，給人有點類似人面魚的噁心感覺，隔幾天後在球場上以長出兩隻腳的第二形態實體登場，老實說一隻長了腳的魚會有多少人喜歡？當時連部分羅德球迷都沒有什麼好感，誰知道等到第三型態時，裡面的人形化魚骨跑出來，開始有許多搞笑的動作後，人氣急速攀高，這隻與可愛無緣的謎之魚，突然成為日職討論度最高的吉祥物，這次來台更是造成轟動，連日媒都有好幾則他來台的相關新聞，其他3隻吉祥物的曝光度瞬間被比下去，周邊商品也是大熱賣。

謎之魚(中)魅力席捲台灣，球迷排隊多時就只為了要與他合照。 福耳攝影
謎之魚(中)魅力席捲台灣，球迷排隊多時就只為了要與他合照。 福耳攝影
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謎之魚之所以成功，擠牙膏式的形態變化是最大要素，第一形態的兇猛感與第三型態人形魚骨的搞笑藝人化之間的反差，進而創造出自身的獨特風格，讓他成為話題性人物，除了謎之魚之外，軟銀也有一隻噁心感十足的不可愛吉祥物ふうさん(氣球先生)。氣球先生是軟銀在15年5月推出的吉祥物，以球賽中球迷吹的白色氣球為概念，最明顯的外觀就是那顆白色大頭，兩頭身的體型，加上大頭上的那兩顆圓形眼睛，剛推出時許多軟銀球迷也是一頭霧水，還被評為夢魘級的吉祥物，但之後隨著搞笑的倒立動作、常常被欺負的可憐形象及獨特的退場方式，讓他從谷底翻身，軟銀的網路商店還為他開設獨立的一區，有多達60件以上的專屬以及與地方、其他隊伍吉祥物聯名的周邊商品，氣球先生成為軟銀目前最受注目的吉祥物，甚至還在5月初帶了自己的小孩回到球場，與謎之魚可說是並稱日職兩大不可愛的人氣吉祥物，也是謎之魚的最大對手。

日職吉祥物文化的成功，設計團隊的構思當然很重要，但扮演吉祥物的人(通稱內餡)才是最重要的關鍵，在日本有專門的吉祥物學校，教導許多扮演時的技巧及規則，也因為如此，才能讓球迷們欣賞到這麼精彩的吉祥物演出，這次謎之魚在台灣掀起風潮，讓人不禁想起讓4隊球迷都喜歡的大義，不知何時中職才能再出現一隻能夠網住所有球迷心的吉祥物。

熊本熊Lamigo桃猿日本火腿千葉羅德

福耳

愛台灣，愛棒球，愛原住民，愛欣賞藝文演出，用熱情挺棒球，用行動愛地球。

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