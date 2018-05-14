MLB／留下追平分退場 大谷翔平不甘心

2018-05-14 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



大谷翔平6.1局11K下場，隊友擊掌。 美聯社 分享 facebook 大谷翔平今天再度送出雙位數三振，對雙城投出6.1局失1分、飆11K的表現，雖然沒能拿下勝投，但已贏得總教練索夏（Mike Scioscia）的心，所夏一開始用「穩健」形容大谷的表現，後來更正，「是非常傑出。」

「光是守住平手局面，就已經證明他自己。」索夏認為大谷的滑球、曲球很到位，指叉球更是至今投得最好的一場，「他幾乎運用了所有球種，不過可能還有一些藏在後口袋裡。」

大谷翔平表示：「能夠用4種球路去搭配，破壞打者平衡，我想是我最大的優勢之一，當然還要看是對上哪支球隊或哪名打者，我賽前都會看球探報告，好想辦法搭配適合的球路。」

大谷認為，在該三振的時候都有順利拿下，主要是因為能攻擊到好的位置，加上捕手馬多納度（Martin Maldonado）的引導，讓自己保持好的投球感覺。

大谷翔平在7局投出四壞保送，留下追平分退場，跟今天的好表現比起來，大谷翔平表示：「不甘心的感覺還是比較強，因為分數有可能被追平，我之前也曾經說過，退場的方式很重要，今天這樣不是好的退場方式。」

天使牛棚最終也未能守成，送回這1分，但天使最終靠著柯札特（Zack Cozart）的再見安打，以2：1獲勝，中止2連敗。