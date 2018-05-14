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唐綺陽星座運勢週報：金牛、魔羯有正財 水瓶易錯失機運

日職／3億洋砲33場只3轟 阪神虧大了

2018-05-14 07:00Hiyan

砸下超過3億日幣年薪大補強，不過阪神新洋砲羅薩里歐（Wilin Rosario）的狀況恐怕會讓阪神球團以及教練團相當苦惱。

儘管12日羅薩里歐對廣島系列賽第二戰最後一個打席總算終止了連續17個打席沒有安打的窘境，不過很明顯地狀況還是不好，距離「復活」還有一大段距離。他目前出賽33場，打擊率只有0.244，最受到期待的長打也沒有發揮，只出現3支全壘打16分打點。羅薩里歐當前最大的困境在於外角變化球的選球出了問題，面對日本投手的配球模式仍然無法適應，被各隊投手以外角變化球狠狠修理的場面屢見不顯。面對媒體的提問，監督金本知憲也只能無奈地表示：「變化球完全跟不上！（羅薩里歐）有迷惘的部分不是嗎？」

阪神新洋將羅薩里歐過去在洛磯隊時就有不錯的長打能力，轉戰韓職後還曾出現單場四響砲...
阪神新洋將羅薩里歐過去在洛磯隊時就有不錯的長打能力，轉戰韓職後還曾出現單場四響砲、兩季打出70轟，但想不到加盟阪神之後，因為無法適應變化球而打擊成績一落千丈。 歐新社資料照片
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另外就是羅薩里歐每當出現全壘打，感覺上即將有打擊大爆發的氣勢之際，緊接而來的卻總是一連串的打擊低潮。

以4月1日出戰巨人出現的首轟為例，接下來隔天4打數0安打，5場比賽20打數也只有3支安打、2分打點。4月30日對廣島延長賽羅薩里歐終於在相隔88個打席、將近一個月之久後轟出全壘打，而且是一支致勝全壘打，不過隔天又是3打數繳了白卷，接下來3場比賽是更慘的12打數0安打。最近一支全壘打出現在上週對巨人，羅薩里歐擊出一支超大號左外野方向全壘打，直接擊中東京巨蛋外野的大型廣告看板還獲得100萬日幣商品券的驚喜，但伴隨而來的卻是噩夢重演，從下一個打席開始連續17個打席無安打，也使得阪神吞下本季最長的4連敗。12日阪神教練團終於無法忍受，在開季第33場比賽做出「更換四番」的重大決定，將羅薩里歐調到第五棒，由老將福留孝介入替。

不過福留孝介進入五月之後狀況也不佳，9場比賽28個打數只有3支安打，打擊率0.107。再加上新秀大山悠輔以及老將鳥谷敬持續低迷，打擊率持續在2成以下徘徊，全隊打擊狀況最好的上本博紀又因為盜壘導致受傷，必須長期脫離戰線，阪神虎隊團隊打擊率掉到0.229，已經碰到了開季之後最大的麻煩。

非常顯而易見，羅薩里歐剛到日本就有3.4億日幣的身價，是今年所有新洋將之中最高薪，原本是本季阪神虎隊打線的新希望，也是掌握球隊浮沉命運的關鍵，無奈他至今不僅無法發揮預期的威力，甚至陷入大低潮，也成了目前重創阪神戰情的最大敗筆。

尤其與中央聯盟其他各隊洋砲的成績做比較，羅薩里歐的低迷更是影響巨大。中日龍新補強的新洋砲阿夢提（Zoilo Almonte）以0.360高居打擊排行榜第二名；另外擊出6支全壘打、26分打點，暫居第二。同屬中日龍的畢謝德（Dayan Viciedo）也在五月加溫之後打擊率衝到0.330。另外，赴日發展第8個球季的養樂多強打巴倫汀（Wladimir Balentien）暫時以12轟、33分打點居雙冠王。橫濱DeNA羅培茲打擊率高達0.331，另外也以11轟、28分打點居雙亞王。從中日轉隊到巨人的葛雷諾（Alex Guerrero）也繳出0.304打擊率、7支全壘打、24分打點。就連育成出身、年薪2,000萬日幣的廣島隊巴提斯塔（Xavier Batista）四月中旬才升上一軍，都已經出現8支全壘打、17分打點。

阪神虎

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。

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