日職／3億洋砲33場只3轟 阪神虧大了

砸下超過3億日幣年薪大補強，不過阪神新洋砲羅薩里歐（Wilin Rosario）的狀況恐怕會讓阪神球團以及教練團相當苦惱。

儘管12日羅薩里歐對廣島系列賽第二戰最後一個打席總算終止了連續17個打席沒有安打的窘境，不過很明顯地狀況還是不好，距離「復活」還有一大段距離。他目前出賽33場，打擊率只有0.244，最受到期待的長打也沒有發揮，只出現3支全壘打16分打點。羅薩里歐當前最大的困境在於外角變化球的選球出了問題，面對日本投手的配球模式仍然無法適應，被各隊投手以外角變化球狠狠修理的場面屢見不顯。面對媒體的提問，監督金本知憲也只能無奈地表示：「變化球完全跟不上！（羅薩里歐）有迷惘的部分不是嗎？」

阪神新洋將羅薩里歐過去在洛磯隊時就有不錯的長打能力，轉戰韓職後還曾出現單場四響砲、兩季打出70轟，但想不到加盟阪神之後，因為無法適應變化球而打擊成績一落千丈。 歐新社資料照片 分享 facebook

另外就是羅薩里歐每當出現全壘打，感覺上即將有打擊大爆發的氣勢之際，緊接而來的卻總是一連串的打擊低潮。

以4月1日出戰巨人出現的首轟為例，接下來隔天4打數0安打，5場比賽20打數也只有3支安打、2分打點。4月30日對廣島延長賽羅薩里歐終於在相隔88個打席、將近一個月之久後轟出全壘打，而且是一支致勝全壘打，不過隔天又是3打數繳了白卷，接下來3場比賽是更慘的12打數0安打。最近一支全壘打出現在上週對巨人，羅薩里歐擊出一支超大號左外野方向全壘打，直接擊中東京巨蛋外野的大型廣告看板還獲得100萬日幣商品券的驚喜，但伴隨而來的卻是噩夢重演，從下一個打席開始連續17個打席無安打，也使得阪神吞下本季最長的4連敗。12日阪神教練團終於無法忍受，在開季第33場比賽做出「更換四番」的重大決定，將羅薩里歐調到第五棒，由老將福留孝介入替。

不過福留孝介進入五月之後狀況也不佳，9場比賽28個打數只有3支安打，打擊率0.107。再加上新秀大山悠輔以及老將鳥谷敬持續低迷，打擊率持續在2成以下徘徊，全隊打擊狀況最好的上本博紀又因為盜壘導致受傷，必須長期脫離戰線，阪神虎隊團隊打擊率掉到0.229，已經碰到了開季之後最大的麻煩。

非常顯而易見，羅薩里歐剛到日本就有3.4億日幣的身價，是今年所有新洋將之中最高薪，原本是本季阪神虎隊打線的新希望，也是掌握球隊浮沉命運的關鍵，無奈他至今不僅無法發揮預期的威力，甚至陷入大低潮，也成了目前重創阪神戰情的最大敗筆。

尤其與中央聯盟其他各隊洋砲的成績做比較，羅薩里歐的低迷更是影響巨大。中日龍新補強的新洋砲阿夢提（Zoilo Almonte）以0.360高居打擊排行榜第二名；另外擊出6支全壘打、26分打點，暫居第二。同屬中日龍的畢謝德（Dayan Viciedo）也在五月加溫之後打擊率衝到0.330。另外，赴日發展第8個球季的養樂多強打巴倫汀（Wladimir Balentien）暫時以12轟、33分打點居雙冠王。橫濱DeNA羅培茲打擊率高達0.331，另外也以11轟、28分打點居雙亞王。從中日轉隊到巨人的葛雷諾（Alex Guerrero）也繳出0.304打擊率、7支全壘打、24分打點。就連育成出身、年薪2,000萬日幣的廣島隊巴提斯塔（Xavier Batista）四月中旬才升上一軍，都已經出現8支全壘打、17分打點。