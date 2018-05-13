中職／陳傑憲單場4安掃退兄弟 獅隊5連勝

2018-05-13 21:06 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



陳傑憲。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

統一獅隊近期氣勢如虹，今天繼續突破中信兄弟隊的「假性先發」策略，面對前3任投手都有分數進帳，全場揮

出11支安打，在陳傑憲5支4「猛打賞」表現帶頭之下，以7：3擊敗中信兄弟，拿下近期5連勝、對戰4連勝。

中信兄弟洪宸宇連續3場都是擔任「假性先發」，只投2局退場，今天再被排為先發，但1局下先被敲內野安打再連投2次保送，滿壘時被郭阜林掃出左外野二壘打，獅隊攻進2分，將比數超前為2：1，同時把洪宸宇打退場。

洪宸宇只投0.1局失2分，兄弟1局下就把陳柏豪推上投手丘，替球隊踩著煞車，但他2局下續投遭砲轟，獅隊首名打者高國慶先掃出中外野陽春全壘打（本季首轟），之後陳傑憲、吳桀睿連敲2安，陳鏞基擊出滾地球再替球隊追加分數，獅隊將比數拉開為4：1。

3局上兄弟陳子豪也開砲，從獅隊先發施子謙手中敲出左外野陽春全壘打（本季第5轟）。6局上面對獅隊換上第2任投手傅于剛，詹子賢在二壘有人時適時掃出安打，替球隊送回1分，兄弟將比數追成1分差。

獅隊在7局下再掀攻勢，靠2支安打和1次保送攻占滿壘，因陳琥的暴投跑回1分，陳傑憲接著掃出中外野安打，替球追加2分保險分，獅隊將領先擴大為7：3，並成功收下比賽勝利。

施子謙今天先發5局，被揮出1轟在內的5支安打，有2次保送、送出4次三振，失2分（1分自責分），本季4場出賽都是勝利保證，戰績4勝0敗。獅隊之後動用4任牛棚投手各投1局，守住勝利。

兄弟本周「假性先發」策略對獅隊完全討不到便宜，洪宸宇今天只投0.1局失2分吞敗，陳柏豪接手1.2局再失2分。「真先發」陳琥3局起登板，中繼5局，被敲出6支安打、有4次保送和5次三振，失3分，鄭凱文後援1局，是唯一沒失分的投手。