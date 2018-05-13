親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑
林書豪專區

499之亂母親節持續發燒 電信員工母怨：還我孩子！

違法兼任獨董？ 管中閔重申：台大已說明沒有違法

圖輯／中職王柏融獲MVP：祝天下媽媽們母親節快樂！

2018-05-13 20:40聯合報系攝影中心 記者侯永全╱即時報導

Lamigo桃猿隊今晚在桃園主場迎戰富邦悍將，猿隊先發投手克恩三世主投七局敲出四支安打失兩分，拿下勝投；猿隊第3棒王柏融單場擊出兩支全壘打，包辦四分打點，獲選單場最有價值球員，終場桃猿隊以15比2大勝富邦悍將，王柏融賽後祝自己的母親及天下的媽媽們母親節快樂！

擊出全壘打的王柏融（右）與陽耀勳賽後慶賀勝利。記者侯永全／攝影
擊出全壘打的王柏融（右）與陽耀勳賽後慶賀勝利。記者侯永全／攝影
分享
猿隊先發投手克恩三世主投七局敲出四支安打失兩分，拿下勝投。記者侯永全／攝影
猿隊先發投手克恩三世主投七局敲出四支安打失兩分，拿下勝投。記者侯永全／攝影
分享

富邦悍將王柏融
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

中職／郭泓志要歸隊了 15日重返悍將一軍

2018-05-13 18:23

中職／福原愛開球轟動全場 自評87分不能再高了

2018-05-13 17:43

中職／猿隊5轟重創悍將 陳鴻文挨4轟生涯最慘

2018-05-13 20:48

中職／布魯斯一勝難求 葉君璋仍有信心

2018-05-13 17:15

中職／對富邦連2場救援成功 陳禹勳：專注內容

2018-05-13 09:02

中職／王柏融消失的全壘打 洪總：今天還回來了

2018-05-13 21:28

中職／陳傑憲單場4安掃退兄弟 獅隊5連勝

2018-05-13 21:06

中職／高國輝「助攻」 王柏融：以前看過陳元甲

2018-05-13 21:01

亞運／中華成棒大名單周一出爐 移訓無大學球員

2018-05-13 19:37

中職／第一個母親節 福原愛穿22號球衣開球

2018-05-13 18:00

成棒／李子揚、蔡偉凡完封合庫 台電春季聯賽奪冠

2018-05-13 17:16

成棒／3投壓制富邦公牛 美孚巨人獲春季聯賽季軍

2018-05-13 15:11

成棒／春季聯賽 合庫挑戰2連霸

2018-05-13 00:13

中職／登板7局好投 羅里奇4連勝入袋

2018-05-13 00:07

中職／廖健富清壘安打 猿保住龍頭

2018-05-13 00:02

中職／Lamigo桃猿和風主題日 上萬球迷同樂

2018-05-12 23:14

鼓勵新住民女性走出家庭 媽媽運動好開心

2018-05-12 22:24

中職／傷兵多湊不齊最佳陣容 洪總盼下周會好轉

2018-05-12 20:59

中職／兄弟假性先發失靈 連兩場遭獅隊突圍

2018-05-12 20:52

中職／廖健富清壘二壘打 猿隊4：3勝悍將

2018-05-12 20:22

中職／加強長打收到成效 馮健庭本季首登一軍

2018-05-12 18:40

中職／羅德「謎の魚」游進桃園 脫殼秀開球

2018-05-12 18:16

成棒／春季聯賽台電打出大局致勝 將與合庫爭冠

2018-05-12 18:13

中職／最強打者排2棒？ 高國輝：別給我壓力

2018-05-12 17:01

棒球／亞運60人名單後天出爐 鎖定旅外投手助陣

2018-05-12 16:59

棒球春聯／合庫再闖冠軍戰 13日挑戰2連霸

2018-05-12 16:16

中職／假先發贏多輸少 兄弟洪宸宇13日再上

2018-05-12 16:16

神與西瓜僅一線之隔 史耐德的逆先發能玩多久？

2018-05-10 16:39

日職／拯救墊底羅德 井口資仁全力打速度戰

2018-05-10 07:00

日職／家中沒有除獅機 樂天、悍將成難兄難弟

2018-05-08 07:00

日職／外野無新秀能威脅陽岱鋼 強打巨人缺憾

2018-05-07 07:00

中職／史耐德投手神調度 有什麼不得已的苦衷？

2018-05-07 07:00

中職／少了馮喬許及羅伯特 悍將投打都走樣

2018-05-03 07:00

日職／新生國家隊打線發揮 西武勝率世界第一

2018-05-01 07:00

中職／兄弟戰績低迷 本土投手被打趴是關鍵

2018-04-30 07:00

日職／衣笠祥雄的鐵漢柔情 挨球吻反先保護對手

2018-04-30 07:00

中職／第5隊還是沒影 4隊小而美規模將連打12年

2018-04-27 07:00

日職／中日走了超貴洋砲 反而撿到便宜好貨

2018-04-26 07:00

富邦、中信台版基襪大戰 中職票房最終靈藥？

2018-04-26 07:00
看更多

熱門文章

NBA／提前判勇士西冠勝出 美國賭場有特殊理由

2018-05-13 14:55

NBA／誰能擋下詹姆斯 莫里斯：雷納德外就是我

2018-05-13 08:11

NBA／東區決賽不缺席 海瓦德：相信球隊會獲勝

2018-05-13 08:35

NBA／詹姆斯出手難度攀升 前總管：厄文挑戰所致

2018-05-13 10:24

NBA／壞孩子軍團成員發聲 先選詹姆斯不挑喬丹

2018-05-13 13:50

NBA／連8年闖分區決賽 詹皇要打出史詩級比賽

2018-05-13 10:31

NBA／不投外線沒關係 李文斯頓：我有隊友

2018-05-13 09:43

NBA／詹姆斯決定前 前總管：厄文盼圍繞自己建隊

2018-05-13 13:40

NBA／季後賽展現價值 灰狼想留羅斯

2018-05-13 09:10

NBA／帕克恢復自由身 稱若轉隊也不是世界末日

2018-05-13 14:55

NBA／76人鎖定網羅明星 教頭不諱言奪冠要人幫

2018-05-13 17:08

MLB／吹擺爛歪風 本季恐有6隊吞百敗

2018-05-13 10:11

NBA／尼克新帥籲球員強悍 稱不要杯子蛋糕加入

2018-05-13 10:23

NBA／一切純屬巧合？ 騎士季後賽冷凍白色球衣

2018-05-13 14:00

籃球／唐維傑學業亮眼 送教頭最好母親節禮

2018-05-13 14:07

MLB／天使賽程緊 考慮縮短大谷翔平休息天數

2018-05-13 10:48

MLB／3場4轟 金鶯馬恰多衝上全壘打王

2018-05-13 09:48

中職／福原愛開球轟動全場 自評87分不能再高了

2018-05-13 17:43

MLB／穿黑鞋不符規定 小熊工具人發文反駁聯盟

2018-05-13 08:35

羽球全團賽／交手戴資穎 洪恩慈：學姊像神一樣

2018-05-13 14:52

NBA／詹姆斯殺紅眼 綠衫軍無擋頭？

2018-05-13 14:48

MLB／代理板凳教練第一課 一朗遞交先發名單

2018-05-13 12:38

羽球團體賽／合庫女甲18連霸 戴資穎首度拋彩帶

2018-05-13 12:26

MLB／大谷連3戰敲安 周一拚生涯第4勝

2018-05-13 00:10

MLB／今日戰績表 洋基延長賽取勝保住美東龍頭

2018-05-13 13:31

NBA／老鷹確立新帥人選 76人助教皮爾斯勝出

2018-05-13 10:25

中職／ 高國輝離奇助攻 王柏融本季第2次雙響砲

2018-05-13 19:35

NBA 2018季後賽對戰表─西區

2018-05-13 14:06

MLB／避主場球迷噓聲？達比修延一天客場復出

2018-05-13 09:31

羽球全團賽／戰情吃緊 小戴4強賽提前上陣

2018-05-13 00:16

PGA／球員錦標賽第三輪-7桿 「伍茲秀」又來了

2018-05-13 14:30

NBA 2018季後賽對戰表─東區

2018-05-13 14:05

NBA／馬刺經驗 各隊選帥趨之若騖

2018-05-13 14:39

中職／Lamigo桃猿和風主題日 上萬球迷同樂

2018-05-12 23:14

羽球全團賽／戴資穎打頭陣 助合庫連霸搶先機

2018-05-13 09:45

NBA／西區決賽實力相當 火箭勇士可能打滿七戰

2018-05-13 14:45

羽球全團賽／不見「雙麟配」王齊麟：學長身體不適

2018-05-13 17:17

中職／第一個母親節 福原愛穿22號球衣開球

2018-05-13 18:00

羽球全團賽／王齊麟帶頭衝 土銀逆轉亞柏封王

2018-05-13 18:22

中職／郭泓志要歸隊了 15日重返悍將一軍

2018-05-13 18:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top