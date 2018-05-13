圖輯／中職福原愛開球加持 猿隊大幅領先

2018-05-13 19:38 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 侯永全 ╱即時報導



日本桌球名將福原愛在母親節的今天到桃園棒球場擔任Lamigo桃猿隊開球嘉賓，今天也是福原愛當了媽媽後的第一個母親節，她為自己開球打了87分。