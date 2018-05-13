亞運／中華成棒大名單周一出爐 移訓無大學球員

2018-05-13 19:37 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



中華隊總教練許順益。 聯合報系資料照 分享 facebook 中華隊成棒隊備戰雅加達亞運棒球賽，2月已先選出30人培訓名單展開第一階段集訓，4月起球員歸建母隊打春季聯賽，而今天春季聯賽結束，中華棒球協會將在明天召開選訓會議，提出60人大名單及26人移地訓練名單，一周後展開第2階段集訓。

亞運中華隊總教練許順益透露，明天提出亞運60人大名單，預計徵召的旅外球員、中職球員，以及優秀大學球員都會列入，人數占了近一半。至於屆時提交亞運24人參賽名單，「如果順利的話，希望補進7、8名職業球員，他們有沒有受傷、狀況如何，我們都會掌握。」

明天同時也會提出亞運26人移訓名單，許順益表示，預計會選進11名投手、3名補手、7名內野手及5名外野手，將全都是社會隊球員。

因世界大學棒球賽（世大棒）7月6日至15日在嘉義舉行，與亞運代表隊移地訓練時間有衝突，許順益表示，移訓名單不會有大學球員，但可能打亞運的人選還是會列入60人大名單，世大棒培訓名單則也會明天選訓會議後出爐。

亞運26人移訓名單將在20日晚間於高雄左訓中心報到，開始第二階段集訓，6月底與讀賣巨人隊在台灣進行2場交流賽，之後赴美移地訓練、安排5場比賽，再赴捷克打4場邀請賽，之後前往荷蘭參與哈連盃邀請賽。