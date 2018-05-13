中職／第一個母親節 福原愛穿22號球衣開球

2018-05-13 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



適逢一年一度母親節，猿隊今天在主場對上富邦悍將隊，賽前邀請日本桌球天后、「台灣媳婦」福原愛擔任開球嘉賓，她穿上別具意義的22號粉紅球衣，精準把球投進捕手手套中，讓自己的第一個母親節別具意義。

福原愛前年與台灣桌球好手江宏傑結婚，在台、日都擁有高人氣，今天獲邀獻出自己在中職的開球處女秀，綁著可愛的雙馬尾現身，穿著粉紅球衣、戴上特製的粉紅手套進行開球。

福原愛挑選22為球衣背號，她透露，自己的生日是11月1日，老公江宏傑的生日為2月22日，去年5月江宏傑為統一獅隊開球時穿的是11號，自己今天則穿上22號，同時「1122」日文的發音正好也是「好夫妻」的意思，繼續用背號「放閃」。

2012年福原愛曾受邀到日職樂天隊主場開球，她也透露，今天再次開球其實頗有壓力，「上次我覺得投得真的很好，所以我怕今天沒有投好的話，觀眾會說，小愛今天怎麼沒有投好。」而今天她站在投手丘前把球投出，球沒落地就進了接球捕手王溢正的手套中。

江宏傑去年到台南球場擔任獅隊開球嘉賓，福原愛因懷孕沒有到場，透過影片看老公開球的影片，今天換福原愛在桃園開球，老公則帶著寶寶「小小愛」愛相隨。比較夫妻倆開球的表現，福原愛說：「還沒看自己開球的影片，不知道誰比較好，但是我老公投得真的滿輕鬆。」

福原愛與江宏傑在去年迎接兩人第一個寶寶，今天福原愛首度過母親節，她說：「今天對我來說是第一個母親節，還可以來台灣開球，感覺非常榮幸，也很有紀念，等寶寶長大後，我會跟她說，我的第一個母親節，妳還陪我來球場。」