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唐綺陽星座運勢週報：金牛、魔羯有正財 水瓶易錯失機運

中職／當年差點沒球打 周董、王二世人生逆轉勝

2018-05-14 07:00Ramos

和兒時偶像的兒子並肩作戰是什麼感覺？周思齊內心最明瞭。

「周董」周思齊出生花蓮光復鄉，和王光輝是同鄉，兩家人住的近，小時候周思齊是熱血兄弟象迷，每天一大早最重要的事就是翻閱《民生報》，看兄弟球員表現如何，還做成好幾本厚厚的剪報。

職棒早期王光輝是黃衫軍看板球星，紅的不得了，有一次王光輝和拿到巴塞隆納奧運銀牌的弟弟王光熙衣錦還鄉，回到太巴塱部落老家，周思齊和一群小球員湧入家中，仔細聆聽王氏兄弟講述棒球事蹟，當時王光輝的兒子王威晨才剛出生，後來被球迷稱為「王二世」，也就是在這時候，周思齊立定志向要當職棒球員。

中信兄弟目前戰績殿底，但王威晨(右)仍展現積極跑壘的企圖心，目前以12次盜壘成功...
中信兄弟目前戰績殿底，但王威晨(右)仍展現積極跑壘的企圖心，目前以12次盜壘成功暫居盜壘王。 聯合報系資料照片
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邁向職棒球員之路充滿考驗，國中畢業周思齊原本要留在家鄉升學，在同學力邀下到高苑工商打球，一路從實力較差的C隊打到最強的A隊，1999年入選IBA世青賽國家隊(因傷未上場)，隔年進入輔大延續棒球路；巧合的是，王威晨2008年入選IBA世青賽國家隊，隔年也進輔大就讀，成了小周思齊9屆的學弟。

2005年周思齊代訓退役後加盟誠泰COBRAS，一路從板凳打到先發，卻面臨2008年「黑米事件」，差一點沒球可打，還好最終順利透過選秀加盟兄弟象，他最心儀的球隊，總教練還是偶像王光輝，為此，周思齊還曾興奮地向王光輝說，「輝老大，你是我小時候的偶像耶！」

周思齊（左）小的時候受到前輩王光輝(右)的啟發，決心投身職棒。 聯合報系資料照片
周思齊（左）小的時候受到前輩王光輝(右)的啟發，決心投身職棒。 聯合報系資料照片
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周思齊從無球可打，到2009年身披黃衫圓夢，此時的王威晨，是青棒界大物游擊手，身高超過180公分，打擊和速度都很出眾，包括洋基在內的多支美職球探已鎖定，可惜大學在新竹球場比賽滑壘造成左腳骨折，休息兩年才復出，旅外夢碎不說，因無實戰成績，2015年選秀中信兄弟第13輪指名選進，以吊車尾之姿進職棒，簽約金僅30萬元，在父親退役11年之後，有子繼承衣缽。

順帶一提，王威晨滑壘受傷，當時王光輝是輔大教練，在現場目睹這一切，王光輝也是輔大校友。

傳奇球星「萬人迷」王光輝（圖）談兒子王威晨，透露自己看到兒子第一支安打，又是三壘...
傳奇球星「萬人迷」王光輝（圖）談兒子王威晨，透露自己看到兒子第一支安打，又是三壘安打，眼淚都快掉下來。 聯合報系資料照片
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英雄不怕出生低，和周思齊一樣，王威晨剛進職棒只是板凳球員，靠自身努力打上先發，本季長期穩居盜壘榜首，打擊率在3成以上，是中信兄弟不動開路先鋒，很難想像，當年選秀他差一點落榜。

而周思齊2012年拿下年度MVP，確立看板球星地位，2014年擔任中信兄弟隊長，今年接任中職球員工會理事長，棒球人生逆轉勝，前年王威晨敲出生涯首安，當時周思齊就允諾請他喝一個禮拜的咖啡。

周思齊(左)和王威晨(右)相差大約10歲，職業生涯都曾出現危機，但目前都是中信兄...
周思齊(左)和王威晨(右)相差大約10歲，職業生涯都曾出現危機，但目前都是中信兄弟的主力戰將。 聯合報系資料照片
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小時候周思齊常翻閱《民生報》關心王光輝動態，長大後周思齊扛黃衫軍第3棒，將首棒上壘的王威晨送回本壘得分，讓人不禁大嘆命運好好玩。

周思齊王威晨中信兄弟

Ramos

職棒元年開始看棒球，喜歡看大聯盟賽事，但更關注本土的中華職棒，沒有棒球的日子就無法呼吸。

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