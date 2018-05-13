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中職／對富邦連2場救援成功 陳禹勳：專注內容

2018-05-13 09:02聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

Lamigo桃猿陳禹勳（左）9局上場關門，幫助球隊守住勝利。記者余承翰／攝影
Lamigo桃猿陳禹勳（左）9局上場關門，幫助球隊守住勝利。記者余承翰／攝影
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猿隊終結者陳禹勳今年對富邦被打擊率是三隊最高，其中胡金龍、蔣智賢都對他打得特別順手，雖然對戰數據不理想，但陳禹勳仍有信心的表示：「有的人是看結果，我是看內容，內容沒有太大問題。」

從5月5日被敲出再見轟後，陳禹勳近來對富邦表現回穩，加上昨晚猿隊以4：3驚險擊敗富邦悍將，陳禹勳上場關門，讓對手三上三下，守下1分差勝利，連兩場無失分，也都拿下救援成功。

陳禹勳去年上半季對富邦防禦率0，但本季出賽5場，投5局丟掉8分，被打擊率4成78、被上壘率2.80都偏高；尤其對胡金龍、蔣智賢特別難應付，對胡金龍4打數被敲4安，對蔣智賢則是4打數2安打，生涯被打擊率則分別是6成09、3成57。

本季跟胡金龍對戰成績，陳禹勳記得很清楚，「胡金龍對我們這隊都打得很好，球隊也還在找對付的方法，他對我4次都打安打，還有1次保送，不過這只是前5次對決，不會因為這樣就特別準備。」

胡金龍本季打擊率3成65，不過對猿隊打擊率高達5成56，30支安打中有8支長打，富邦今年也對猿隊打得較為順手，對戰成績7勝5敗。

比賽結果有輸有贏，陳禹勳認為，能做好的就是準備自己，「結果如何不是我們能掌握的。」陳禹勳也舉黃偉晟在5月11日那場被胡金龍敲出的滾地安打為例，游擊手在靠近外野處才接到球，「那球是高彈跳，不過落點好。」

陳禹勳胡金龍
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