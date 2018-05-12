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中職／Lamigo桃猿和風主題日 上萬球迷同樂

2018-05-12 23:14中央社 桃園12日電

中華職棒Lamigo桃猿隊12日在桃園棒球場舉辦日本風主題日「YOKOSO桃猿」...
中華職棒Lamigo桃猿隊12日在桃園棒球場舉辦日本風主題日「YOKOSO桃猿」，日職千葉羅德隊吉祥物「謎之魚」應邀在場邊應援。 中央社
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中華職棒Lamigo桃猿隊今天在桃園球場舉辦日本風主題日「YOKOSO桃猿」，邀請日職啦啦隊成員與吉祥物到場應援，吸引上萬球迷進場同樂。

桃園球場今天充滿濃濃日本風，除了日職北海道日本火腿鬥士隊專屬啦啦隊FIGHTERS GIRL的4名成員來到球場，火腿隊吉祥物「FREP」、東北樂天隊「Clutch」與千葉羅德隊「謎之魚」也現身。

首次來台的FIGHTERS GIRL除擔任開場表演嘉賓，也在場邊與桃猿LamiGirls一起帶動應援。她們表示，與日本應援方式不同，能和球迷一起在場上跳舞很感動，台灣球迷的熱情也讓她們印象深刻。

相當有特色的吉祥物「謎之魚」擔任開球嘉賓，比賽時也同在場邊逗趣表演，讓大小朋友哈哈大笑；配合日本風主題日，球團並邀請LamiGirls成員李亞璇和日職羅德啦啦隊成員今井彩香分別為全猿主場用日語播報。

球團更安排全場7局時一起施放藍色氣球，全場頓時出現藍色氣球海，相當吸睛。

除了場上日式應援，場外日本美食由石垣島美崎牛肉領軍，還有大阪燒、拉麵等道地美食，加上消暑甜品草莓冰等，讓球迷一飽口福。

桃猿去年配合主題趴推出造型扭蛋，全場供不應求，今年更推出全新主題趴扭蛋共1萬5000顆，有主題造型鑰匙圈以及球員徽章兩款，讓球迷排隊人龍搶購。

和風應援場邊助陣，Lamigo桃猿隊今天再靠著選秀狀元廖健富3局敲出清壘二壘打，率隊以4比3擊敗富邦悍將，中止近期2連敗，嗨翻全場1萬4016名觀眾。

中華職棒Lamigo桃猿隊12日在桃園棒球場舉辦日本風主題日「YOKOSO桃猿」...
中華職棒Lamigo桃猿隊12日在桃園棒球場舉辦日本風主題日「YOKOSO桃猿」，邀請北海道日本火腿隊吉祥物「FREP」（右）、東北樂天隊「Clutch」（左）與千葉羅德隊「謎之魚」（中）場邊應援。 中央社
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中華職棒Lamigo桃猿隊12日在桃園棒球場舉辦日本風主題日「YOKOSO桃猿」...
中華職棒Lamigo桃猿隊12日在桃園棒球場舉辦日本風主題日「YOKOSO桃猿」，日職千葉羅德隊吉祥物「謎之魚」賽前擔任開球嘉賓。 中央社
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中華職棒Lamigo桃猿隊12日在桃園棒球場舉辦日本風主題日「YOKOSO桃猿」...
中華職棒Lamigo桃猿隊12日在桃園棒球場舉辦日本風主題日「YOKOSO桃猿」，邀請日職北海道日本火腿鬥士隊專屬啦啦隊FIGHTERS GIRL當中4名成員（前）到場應援。 中央社
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