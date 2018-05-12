體育署／鼓勵新住民女性走出家庭 媽媽運動好開心

2018-05-12 22:24 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



為鼓勵新住民女性走出家庭積極參與運動，體育署今天在樹林國民運動中心舉辦今年度第一場Women動起來新住民女性運動推廣計畫，結合母親節為主題，透過增能講座，及教練帶動體驗，讓媽媽們除了愛家人之外也能為自己的健康動起來。

近年來政府為推廣女性運動，制定許多相關政策，體育署組長呂忠仁表示，體育署發表女性健康白皮書，編列了運動保健手冊及設立運動保健班，也積極推動新住民樂活班，使在台灣的女性不分國籍都能動得健康動得長久；而立法委員蘇巧慧及市議員洪佳君也蒞臨現場讚聲，鼓勵媽媽們能夠為自己、帶家庭一起健康動起來。

配合政府新南向政策，這個活動廣邀新住民女性一同參與，同時也邀請到由越南姊妹們組成的幸福舞團為活動開場。而因應今日主題母親節，增能講座聘請到台灣大學教授蔡秀華為媽媽們分享如何在每天忙碌生活中照顧家庭外，也能健康愛自己，維持美麗好身材。