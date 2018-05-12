中職／傷兵多湊不齊最佳陣容 洪總盼下周會好轉

2018-05-12 20:59 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



中職猿隊受到傷兵影響，在無法湊齊開季最佳陣容的狀況下，5月前7場比賽只拿1勝，教練團也很傷腦筋，好在今天以4：3擊敗富邦悍將隊，保住首位，總教練洪一中說：「希望下禮拜陣容能整齊一點。」

幾名主力陸續進入傷兵名單，讓猿隊近期陷低潮，陣容被迫不斷更動，洪總說：「在不順的這期間，球員位置常常在換，連守備也會因此影響到，選手換來換去的這實在要避免。」

上周外野手藍寅倫拉傷下二軍，林承飛因感冒缺陣，林立則是帶著手腕傷勢上陣，陳俊秀今天也出現不適，讓洪總很頭痛，「一開始（開季）的最佳陣容，現在都湊不齊，希望下禮拜會好一點。」

猿隊近期攻擊火力無法發揮，成為低潮主因之一，洪總表示：「最近安打都有，但是得分效率不好。」今天雖以4：3贏球，但所有得分都集中在3局下，靠王柏融的安打敲回追平分，廖健富再掃出3分打點二壘打，成為致勝關關鍵。

廖健富透露，當時面對悍將隊洋投布魯斯，設定直球攻擊，「差不多的球就攻擊了」，即使面對關鍵局面，他沒給自己太大壓力，「如果一開始就把壓力放那麼大，對我也沒幫助，就是冷靜點。」

今年是廖健富生涯第一個完整球季，自開季至今表現維持高檔，打擊率4成14高居聯盟打擊王，他也直言：「4成已經超出我的預期了。」