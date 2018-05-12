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中職／廖健富清壘二壘打 猿隊4：3勝悍將

2018-05-12 20:22聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

中華職棒Lamigo桃猿隊打者廖健富。 聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
中華職棒Lamigo桃猿隊打者廖健富。 聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
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猿隊本周與富邦悍將隊3連戰第2場比賽，3局下靠著廖健富一支3分打點二壘打，敲回致勝一擊，終場猿隊就以4：3拿下勝利，終止近期2連敗，同時也保住龍頭寶座。

猿隊今天推洋投道恩斯先發，他在開賽2出局後被高國麟敲出三壘打，之後發生暴投失第1分，悍將隊先取得1：0領先。

猿隊打線則在3局下反攻，郭永維、郭嚴文接連安打後，王柏融適時安打敲回追平分，下一棒林泓育靠觸身球上壘，廖健富在滿壘時掃出清壘二壘打，猿隊單局進帳4分超前比數。

5局上悍將隊靠保送、安打和暴投攻占二、三壘，高孝儀擊出高飛犧牲打送回第2分，6局上高國麟、胡金龍接連安打，林哲瑄揮出高飛犧牲打再添1分，悍將隊將比數追成3：4，但道恩斯及時Ｋ掉陳凱倫，化解三壘有人的失分危機。

道恩斯先發7局，被揮出7支安打，出現3次三振和5次保送，失3分（2分自責分），拿下本季第4勝，牛棚則由吳丞哲中繼1局、終結者陳禹勳第9局登板關門，合力守住球隊的1分領先。 

悍將隊洋投布魯斯先發7局，被敲8支安打，有5次三振，失4分，本季6場先發依舊一勝難求，吞下本季第4敗。

廖健富今天單場4支2，在3局下揮清壘二壘打貢獻3打點，敲回球隊勝利打點，獲選單場MVP，打擊率也升回4成14持續領先。

廖健富道恩斯
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