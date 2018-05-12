親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑

搶辦499 你還需要知道「未來」解約金怎麼算

棒球春聯／合庫再闖冠軍戰 13日挑戰2連霸

2018-05-12 16:16聯合報 記者婁靖平╱即時報導

合庫投手吳昇峰在8局上場後援。 聯合報系資料照
合庫投手吳昇峰在8局上場後援。 聯合報系資料照
分享

全國成棒甲組春季聯賽今天進行4強戰，合作金庫、美孚巨人隊打到延長賽10局分高下，合庫靠鄭嘉明安打、林祖傑高飛犧牲打搶分，終場以6：4獲勝，闖進明天的冠軍戰，將挑戰2連霸。

此戰合庫首局靠著接連安打及保送先拿兩分，3局再以3支安打、兩次保送攻下兩分，美孚則在4局追分，9局下扳平比數。

合庫投手吳昇峰在8局上場後援，雖在9局掉分，但延長賽最後關頭仍守住球隊江山，成為此戰勝投。

自民國103年起到今年之前，合庫拿過兩次春聯冠軍（103、106年），台灣電力隊在104年稱霸，崇越隼鷹隊則拿過105年冠軍。

【中央社／台北12日綜合報導】

全國成棒甲組春季聯賽4強賽，美孚巨人與合作金庫9局打完僵持不下，合庫延長賽第10局靠著鄭嘉明安打、高飛犧牲打搶分，加上吳昇峰後援穩守，以6比4拿勝、闖進冠軍戰。

合作金庫為去年春季聯賽冠軍隊伍，今年在春季聯賽預賽戰績雖不算突出，但展現社會隊強權氣勢，比賽後半段越打越順，今天4強賽與大學隊強權美孚巨人交手，合庫首局靠著接連安打、保送先拿2分，美孚巨人下半局追回1分。

合庫3局再起攻勢，靠著單局3支安打、2次保送，攻下2分、取得4比1領先，美孚巨人4局追分，2人出局後靠著接連4支安打、拿下2分，9局最後反攻機會，再靠著接連3支安打，送回追平分、4比4扳平比數，將比賽逼入延長賽。

延長賽10局上半，合庫靠著故意四壞保送、鄭嘉明適時安打拿下第1分，再靠高飛犧牲打多添1分保險分；合庫投手吳昇峰今天8局登板後援，雖然9局失掉1分，但延長賽第10局穩守，先三振抓到第1個出局數，再讓打者打出雙殺打，率隊晉級冠軍戰，力拚春聯2連霸。

美孚巨人上一次打入春聯冠軍戰為105年，當時冠軍戰不敵崇越隼鷹、拿下亞軍，去年春季聯賽4強不敵台灣電力隊，但季軍戰擊敗台南市隊，今年也在4強止步、無緣冠軍戰，明天將於台灣電力與富邦公牛隊比賽的敗隊交手、力拚季軍。

吳昇峰巨人
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

0.5秒的勝負瞬間 林仲秋的全壘打王之路

2018-05-11 15:04

中職／假先發贏多輸少 兄弟洪宸宇13日再上

2018-05-12 16:16

日職／反擊「中國放水」 陽岱鋼力挺世大運國手

2018-05-12 13:15

中職／暴力猿傷病纏身 緊急「教召」郭嚴文

2018-05-11 23:47

中職／郭阜林敲4安 兄弟「假先發」破功

2018-05-11 23:40

中職／蔣智賢關鍵美技 葉總：他守備本來就很好

2018-05-11 23:24

中職／蔣智賢攻守建功 悍將奪隊史1200勝

2018-05-11 23:09

中職／郭阜林敲第9轟+猛打 兄弟假先發踢鐵板

2018-05-11 22:39

中職／等到生涯初登板圓夢 黃子鵬笑說「感動」

2018-05-11 20:10

中職／打了1個半月 菜鳥廖健富坦言有點疲勞

2018-05-11 19:21

中職／狀態可比賽 郭嚴文沒打復健賽就歸隊先發

2018-05-11 18:20

神與西瓜僅一線之隔 史耐德的逆先發能玩多久？

2018-05-10 16:39

日職／拯救墊底羅德 井口資仁全力打速度戰

2018-05-10 07:00

日職／家中沒有除獅機 樂天、悍將成難兄難弟

2018-05-08 07:00

日職／外野無新秀能威脅陽岱鋼 強打巨人缺憾

2018-05-07 07:00

中職／史耐德投手神調度 有什麼不得已的苦衷？

2018-05-07 07:00

中職／少了馮喬許及羅伯特 悍將投打都走樣

2018-05-03 07:00

日職／新生國家隊打線發揮 西武勝率世界第一

2018-05-01 07:00

中職／兄弟戰績低迷 本土投手被打趴是關鍵

2018-04-30 07:00

日職／衣笠祥雄的鐵漢柔情 挨球吻反先保護對手

2018-04-30 07:00

中職／第5隊還是沒影 4隊小而美規模將連打12年

2018-04-27 07:00

日職／中日走了超貴洋砲 反而撿到便宜好貨

2018-04-26 07:00

富邦、中信台版基襪大戰 中職票房最終靈藥？

2018-04-26 07:00

中職／外野不死鳥 藍寅倫傷後表現越來越猛

2018-04-25 07:00

日職／松坂大輔兩場好表現 力抗神主牌傾倒潮

2018-04-24 07:00

中職／中信兄弟持續探底 球團該主動療傷止血

2018-04-24 07:00

日職／中繼王救援王皆報銷 軟銀牛棚重傷害

2018-04-23 07:00

百萬象迷那裡去了？冰風暴恐是直接原因

2018-04-20 06:41

中職／牛棚較穩、全壘打更兇 猿隊吃定獅子頭

2018-04-18 07:00

日職／梅森傑不算洋將 呂彥青撐到明年才受惠

2018-04-18 07:00

中職／上一軍難如登天 細數歷年二軍急凍人

2018-04-17 07:00

日職／橫濱衝上第一 拉米監督大膽用兵獲回報

2018-04-16 07:00

中職／中信若再輸1場 史耐德將寫不名譽紀錄

2018-04-12 07:00

中華職棒29年 完整賽程表

2018-03-23 11:07
看更多

熱門文章

NBA／勇士備戰西冠 湯普森：別讓哈登買犯

2018-05-11 17:55

MLB／打者大谷是真貨 擊球、跑壘逼近聯盟高標

2018-05-11 16:54

NBA／湯普森傳出降薪續約 球團、經紀人都否認

2018-05-12 12:49

NBA／剛獲同業票選最佳教練 暴龍主帥遭開除

2018-05-12 08:07

NBA／湯普森渴望留勇士 願大幅降薪續約

2018-05-12 10:40

MLB／「俠客」歐尼爾開球 陳偉殷合照顯嬌小

2018-05-12 11:17

NBA／相隔兩年再戰西冠 火箭、勇士戰力更對等

2018-05-12 10:07

NBA／厄文當軍師 綠衫軍盼找出詹姆斯缺陷

2018-05-12 11:42

MLB／大谷扛四棒連3戰敲安 天使慘遭雙城翻盤

2018-05-12 14:07

MiLB／林子偉揮2長打 胡智為4天2度「假」先發

2018-05-12 10:41

NBA／力抗巔峰詹皇 考驗綠衫軍主帥功力

2018-05-12 11:10

中職／郭阜林敲第9轟+猛打 兄弟假先發踢鐵板

2018-05-11 22:39

日職／反擊「中國放水」 陽岱鋼力挺世大運國手

2018-05-12 13:15

MLB／一朗當板凳教練 水手代教頭跟孫子炫耀

2018-05-12 08:41

羽球全團賽／球后戴資穎領軍 合庫18連霸剩一步

2018-05-12 11:23

MLB／對手試著投開一點 大谷仍抓外角球開轟

2018-05-11 23:48

中職／蔣智賢關鍵美技 葉總：他守備本來就很好

2018-05-11 23:24

MLB／跑出天使本季最快二壘打 大谷再扛四番

2018-05-12 11:24

MLB／揮別生涯最慘役 陳偉殷下一戰對道奇

2018-05-12 08:41

MLB／轉戰紅人首戰 哈維4局無失分飆速96哩

2018-05-12 12:22

中職／蔣智賢攻守建功 悍將奪隊史1200勝

2018-05-11 23:09

大谷翔平2018球季投、打紀錄

2018-05-12 13:43

中職／暴力猿傷病纏身 緊急「教召」郭嚴文

2018-05-11 23:47

中職／打了1個半月 菜鳥廖健富坦言有點疲勞

2018-05-11 19:21

羽球全團賽／周天成領軍 合庫A晉男甲4強

2018-05-11 19:18

MLB／重返海盜主場 麥卡臣受高度禮遇

2018-05-12 10:21

馬德里網賽／納達爾輸汀恩 斷連勝紀錄也丟球王

2018-05-12 09:11

MLB／藍鳥捕手雙響破紅襪 塞爾9局15K做白工

2018-05-12 12:14

MLB／比賽太冗長 雙城特助：只打7局就好

2018-05-12 08:09

球員錦標賽／射1鷹抓5鳥 潘政琮緊逼球王

2018-05-11 23:51

足球／轉戰美國大聯盟 英名將魯尼加盟華府聯隊

2018-05-11 16:46

中職／等到生涯初登板圓夢 黃子鵬笑說「感動」

2018-05-11 20:10

球員錦標賽／伍茲、米克森 雙雄變「狗熊」

2018-05-11 16:49

MLB／古巴前教頭梅薩 兩兒將前往大聯盟逐夢

2018-05-12 09:44

中職／郭阜林敲4安 兄弟「假先發」破功

2018-05-11 23:40

MLB／薛則11K加雙安 二刀流演出率國民擒蛇

2018-05-12 13:26

羽球全團賽／王子維被逆轉 合庫男甲連霸夢碎

2018-05-12 14:51

球員錦標賽／潘政琮68桿 擠進領先群

2018-05-11 16:42

全羽團錦賽／合庫A輸土銀 四強戰再廝殺

2018-05-11 23:55

中職／狀態可比賽 郭嚴文沒打復健賽就歸隊先發

2018-05-11 18:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top