棒球春聯／合庫再闖冠軍戰 13日挑戰2連霸

2018-05-12 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



合庫投手吳昇峰在8局上場後援。 聯合報系資料照 分享 facebook

全國成棒甲組春季聯賽今天進行4強戰，合作金庫、美孚巨人隊打到延長賽10局分高下，合庫靠鄭嘉明安打、林祖傑高飛犧牲打搶分，終場以6：4獲勝，闖進明天的冠軍戰，將挑戰2連霸。

此戰合庫首局靠著接連安打及保送先拿兩分，3局再以3支安打、兩次保送攻下兩分，美孚則在4局追分，9局下扳平比數。

合庫投手吳昇峰在8局上場後援，雖在9局掉分，但延長賽最後關頭仍守住球隊江山，成為此戰勝投。

自民國103年起到今年之前，合庫拿過兩次春聯冠軍（103、106年），台灣電力隊在104年稱霸，崇越隼鷹隊則拿過105年冠軍。

【中央社／台北12日綜合報導】

全國成棒甲組春季聯賽4強賽，美孚巨人與合作金庫9局打完僵持不下，合庫延長賽第10局靠著鄭嘉明安打、高飛犧牲打搶分，加上吳昇峰後援穩守，以6比4拿勝、闖進冠軍戰。

合作金庫為去年春季聯賽冠軍隊伍，今年在春季聯賽預賽戰績雖不算突出，但展現社會隊強權氣勢，比賽後半段越打越順，今天4強賽與大學隊強權美孚巨人交手，合庫首局靠著接連安打、保送先拿2分，美孚巨人下半局追回1分。

合庫3局再起攻勢，靠著單局3支安打、2次保送，攻下2分、取得4比1領先，美孚巨人4局追分，2人出局後靠著接連4支安打、拿下2分，9局最後反攻機會，再靠著接連3支安打，送回追平分、4比4扳平比數，將比賽逼入延長賽。

延長賽10局上半，合庫靠著故意四壞保送、鄭嘉明適時安打拿下第1分，再靠高飛犧牲打多添1分保險分；合庫投手吳昇峰今天8局登板後援，雖然9局失掉1分，但延長賽第10局穩守，先三振抓到第1個出局數，再讓打者打出雙殺打，率隊晉級冠軍戰，力拚春聯2連霸。

美孚巨人上一次打入春聯冠軍戰為105年，當時冠軍戰不敵崇越隼鷹、拿下亞軍，去年春季聯賽4強不敵台灣電力隊，但季軍戰擊敗台南市隊，今年也在4強止步、無緣冠軍戰，明天將於台灣電力與富邦公牛隊比賽的敗隊交手、力拚季軍。