中職／蔣智賢攻守建功 悍將奪隊史1200勝

2018-05-11 23:09 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



富邦悍將蔣智賢攻守俱佳，成為球隊贏球關鍵，獲選單場MVP。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 富邦悍將今天作客桃園球場面對猿隊，前7局打完維持1分領先，後兩局一舉進帳7分打爆猿隊牛棚，終場以10：6勝出，拿下隊史第1200勝，蔣智賢單場4支3又有關鍵守備表現，獲選單場MVP。

悍將隊碰上猿隊先發左投王溢正，首局攻佔滿壘但沒得分，2局下石翔宇在2出局後揮出安打，開路先鋒張正偉連兩打席揮出二壘打，替球隊打回1：0領先。猿隊則在下半局由廖健富的安打展開攻勢，靠隊友推進上三壘後，黃敬瑋揮出安打送回追平分。

兩隊維持1：1平手直到5局上，張正偉率先上場獲得保送，胡金龍敲出二壘打敲回超前分，2出局後蔣智賢掃出右外野線邊落地的三壘打，助悍將隊添得單場第3分。猿隊接著在5局下靠郭嚴文的二壘打和王柏融安打追回1分。

王溢正主投6局失3分退場，林國裕接替1局無失分，1分落後的猿隊在7局下2出局後攻佔滿壘，陳俊秀擊出三壘方向強勁滾地球，但被三壘手蔣智賢以美技守下，無功而返。

8局上猿隊牛棚崩盤，悍將隊單局猛攻一輪搶下4分，9局上又靠4支連續安打和林宥穎的高飛犧牲打追加3分，將比分拉開為8分差。9局下猿隊以5支安打追回4分，但終場仍以4分差落敗。

羅力主投6.1局，被掃出9支安打，飆9次三振，僅失2分，拿下本季第4勝、對戰猿隊跨季5連勝。猿隊先發王溢正先發6局，被敲出6支安打，投出6次三振和4保送，失3分，吞2連敗。