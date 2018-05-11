親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑

中職／蔣智賢攻守建功 悍將奪隊史1200勝

2018-05-11 23:09聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

富邦悍將蔣智賢攻守俱佳，成為球隊贏球關鍵，獲選單場MVP。 圖／聯合報系資料照片
富邦悍將蔣智賢攻守俱佳，成為球隊贏球關鍵，獲選單場MVP。 圖／聯合報系資料照片
分享
富邦悍將今天作客桃園球場面對猿隊，前7局打完維持1分領先，後兩局一舉進帳7分打爆猿隊牛棚，終場以10：6勝出，拿下隊史第1200勝，蔣智賢單場4支3又有關鍵守備表現，獲選單場MVP。

悍將隊碰上猿隊先發左投王溢正，首局攻佔滿壘但沒得分，2局下石翔宇在2出局後揮出安打，開路先鋒張正偉連兩打席揮出二壘打，替球隊打回1：0領先。猿隊則在下半局由廖健富的安打展開攻勢，靠隊友推進上三壘後，黃敬瑋揮出安打送回追平分。

兩隊維持1：1平手直到5局上，張正偉率先上場獲得保送，胡金龍敲出二壘打敲回超前分，2出局後蔣智賢掃出右外野線邊落地的三壘打，助悍將隊添得單場第3分。猿隊接著在5局下靠郭嚴文的二壘打和王柏融安打追回1分。

王溢正主投6局失3分退場，林國裕接替1局無失分，1分落後的猿隊在7局下2出局後攻佔滿壘，陳俊秀擊出三壘方向強勁滾地球，但被三壘手蔣智賢以美技守下，無功而返。

8局上猿隊牛棚崩盤，悍將隊單局猛攻一輪搶下4分，9局上又靠4支連續安打和林宥穎的高飛犧牲打追加3分，將比分拉開為8分差。9局下猿隊以5支安打追回4分，但終場仍以4分差落敗。

羅力主投6.1局，被掃出9支安打，飆9次三振，僅失2分，拿下本季第4勝、對戰猿隊跨季5連勝。猿隊先發王溢正先發6局，被敲出6支安打，投出6次三振和4保送，失3分，吞2連敗。

蔣智賢王溢正
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

中職／郭阜林敲第9轟又猛打 兄弟假先發踢到鐵板

2018-05-11 22:39

中職／等到生涯初登板圓夢 黃子鵬笑說「感動」

2018-05-11 20:10

中職／菜鳥球季打了1個半月 廖健富坦言有點疲勞

2018-05-11 19:21

中職／蔣智賢美技守備成關鍵 葉總：他守備本來就很好

2018-05-11 23:24

中職／狀態可比賽 郭嚴文沒打復健賽就歸隊先發

2018-05-11 18:20

0.5秒的勝負瞬間 林仲秋的全壘打王之路

2018-05-11 15:04

中職／獅隊就是吃定悍將 球評：不可思議

2018-05-10 23:42

中職／郭阜林攻守俱佳 獅隊對戰悍將9連勝

2018-05-10 21:59

中職／蔡齊哲對決獅隊 王勝偉拚生涯200盜

2018-05-10 21:05

神與西瓜僅一線之隔 史耐德的逆先發能玩多久？

2018-05-10 16:39

日職／拯救墊底羅德 井口資仁全力打速度戰

2018-05-10 07:00

日職／家中沒有除獅機 樂天、悍將成難兄難弟

2018-05-08 07:00

日職／外野無新秀能威脅陽岱鋼 強打巨人缺憾

2018-05-07 07:00

中職／史耐德投手神調度 有什麼不得已的苦衷？

2018-05-07 07:00

中職／少了馮喬許及羅伯特 悍將投打都走樣

2018-05-03 07:00

日職／新生國家隊打線發揮 西武勝率世界第一

2018-05-01 07:00

中職／兄弟戰績低迷 本土投手被打趴是關鍵

2018-04-30 07:00

日職／衣笠祥雄的鐵漢柔情 挨球吻反先保護對手

2018-04-30 07:00

中職／第5隊還是沒影 4隊小而美規模將連打12年

2018-04-27 07:00

日職／中日走了超貴洋砲 反而撿到便宜好貨

2018-04-26 07:00

富邦、中信台版基襪大戰 中職票房最終靈藥？

2018-04-26 07:00

中職／外野不死鳥 藍寅倫傷後表現越來越猛

2018-04-25 07:00

日職／松坂大輔兩場好表現 力抗神主牌傾倒潮

2018-04-24 07:00

中職／中信兄弟持續探底 球團該主動療傷止血

2018-04-24 07:00

日職／中繼王救援王皆報銷 軟銀牛棚重傷害

2018-04-23 07:00

百萬象迷那裡去了？冰風暴恐是直接原因

2018-04-20 06:41

中職／牛棚較穩、全壘打更兇 猿隊吃定獅子頭

2018-04-18 07:00

日職／梅森傑不算洋將 呂彥青撐到明年才受惠

2018-04-18 07:00

中職／上一軍難如登天 細數歷年二軍急凍人

2018-04-17 07:00

日職／橫濱衝上第一 拉米監督大膽用兵獲回報

2018-04-16 07:00

日職／大谷當紅、藤浪失控 同梯強投不同命！

2018-04-12 07:00

中職／中信若再輸1場 史耐德將寫不名譽紀錄

2018-04-12 07:00

中華職棒29年 完整賽程表

2018-03-23 11:07
看更多

熱門文章

NBA／無懼火箭主場優勢 湯普森：想辦法偷一勝

2018-05-11 11:37

NBA／與姪子泰托姆對決 騎士教頭坦言很煎熬

2018-05-11 09:57

想要終結詹皇紀錄 塞爾蒂克需要奇蹟

2018-05-11 07:00

MLB／相隔2周再開砲 大谷翔平第5轟出爐

2018-05-11 12:58

NBA／中國CBA小將拚選秀 試訓8支球隊

2018-05-11 15:45

NBA／雷霆柯里森退休 杜蘭特：他對我意義重大

2018-05-11 14:32

MLB／打者大谷是真貨 擊球、跑壘逼近聯盟高標

2018-05-11 16:54

NBA／向隊友當面致歉 胡德解釋拒上場原因

2018-05-11 10:21

火球男愈來愈普遍 大聯盟正值極端化年代

2018-05-11 07:00

NBA／勇士備戰西冠 湯普森：別讓哈登買犯

2018-05-11 17:55

MLB／天使斷雙城連勝 大谷開轟打擊率全隊最高

2018-05-11 13:37

NBA／裁判報告認5漏吹 安比德：我們會更好

2018-05-11 09:28

MLB／馬丁尼茲超前轟 紅襪斷洋基8連勝

2018-05-11 11:37

大谷翔平2018球季投、打紀錄

2018-05-11 13:18

MLB／光芒救人氣 隆戈利亞：要離開坦帕灣

2018-05-11 09:36

MLB／一朗升級板凳教練 11日迎執教初體驗

2018-05-11 10:55

MLB／普萊斯手麻不適 否認與愛玩電玩有關

2018-05-11 08:01

MLB／到紅人重回先發 哈維12日出戰道奇

2018-05-11 10:36

馬德里網賽／紅土賽連贏50盤 納達爾創新紀錄

2018-05-11 11:02

羽球全團賽／備戰亞運 白馭珀盼有不同樣貌

2018-05-11 15:27

MiLB／林子偉5打數摃龜 張育成敲2支二壘打

2018-05-11 12:44

中職／郭阜林敲第9轟又猛打 兄弟假先發踢到鐵板

2018-05-11 22:39

MLB／記者問肩傷 克蕭：可以換更好的問題嗎？

2018-05-11 17:13

馬德里女網／不敵前搭檔 詹詠然女雙八強止步

2018-05-11 09:08

羽球全團賽／周二剛回台 王齊麟坦言好緊張

2018-05-10 23:59

羽球全團賽／周天成領軍 合庫A一點未失晉級男甲4強

2018-05-11 19:18

中職／菜鳥球季打了1個半月 廖健富坦言有點疲勞

2018-05-11 19:21

球員錦標賽／伍茲、米克森 雙雄變「狗熊」

2018-05-11 16:49

足球／轉戰美國大聯盟 英名將魯尼加盟華府聯隊

2018-05-11 16:46

中職／等到生涯初登板圓夢 黃子鵬笑說「感動」

2018-05-11 20:10

MLB／今日戰績表 紅雀米克拉斯開季5勝0負

2018-05-11 16:05

球員錦標賽／潘政琮68桿 擠進領先群

2018-05-11 16:42

MLB／克蕭左肩傷傳好消息 道奇看好只休10天

2018-05-11 17:07

中職／蔣智賢攻守建功 悍將奪隊史1200勝

2018-05-11 23:09

中職／蔣智賢美技守備成關鍵 葉總：他守備本來就很好

2018-05-11 23:24

中職／狀態可比賽 郭嚴文沒打復健賽就歸隊先發

2018-05-11 18:20

亞運／百日誓師大會 郭婞淳目標金牌

2018-05-10 23:51

籃球／桃園盃三對三 總獎金50萬等你來挑戰

2018-05-11 18:01

亞運射箭／菜鳥初體驗 羅筱媛彎弓瞄金

2018-05-10 23:56

台灣運彩行動體驗車 19日起全台走透透

2018-05-11 17:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top