大谷第五轟出爐! 美聯社

相隔約2周,天使投打「二刀流」大谷翔平今天再度展現長打砲火,對雙城敲出一發陽春砲,也是本季第5轟,前4打數總計2安打、2打點,本季第7場單場有複數安打的表現。

前6局打完,天使取得6:4領先,7局下大谷翔平上場打擊,面對側投西登伯格(Trevor Hildenberger)投出第一顆90.8哩的伸卡球,直接敲上天使中外野假山造景區;大谷翔平開季曾連3場開轟,中間一度熄火,直到4月28日對洋基再度開砲。

大谷翔平在第2局的首打席遭到三振,不過3局下在二壘有人時,敲出右外野二壘安打,送回普荷斯(Albert Pujols),帶有1分打點,幫助天使取得4:0領先,6局下則敲出高飛球遭接殺。

The San is shining bright! ☀️

Ohtani hits a solo home run to put the #Angels up 7-4! pic.twitter.com/DdPZEbcYsB