親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑

成棒／春季聯賽台電越打越順 范孟傑開轟率隊晉8強

2018-05-10 01:05中央社 台北9日電

台灣電力棒球隊此次全國成棒甲組春季聯賽預賽打得辛苦，但越打越順，今天複賽與台灣啤酒交手，范孟傑敲出關鍵2分砲，率隊以4比1拿勝、晉級8強；南華大學、富邦公牛也都搶下8強門票。

台灣電力隊春季聯賽分組預賽戰績4勝4敗2和，需從資格賽打起，資格賽先擊敗大同學院，接著擊敗台北市大晉級複賽，複賽首戰擊敗台北興富發隊，今天與台灣啤酒交手，投打發揮，拿下勝利。

台電今天比賽前3局沒有拿下分數，3局打完0比1落後，4局靠著接連安打、高飛犧牲打拿下2分、超前比數，7局范孟傑敲出關鍵2分砲，拉開領先差距，也帶起球隊士氣。

台電總教練李盈南表示，此次春季聯賽，兩支傳統的社會隊強隊台灣電力、合作金庫在預賽時都打得比較辛苦，「我們兩隊的球員入選雅加達亞運中華成棒培訓隊人數最多，反而預賽打得不好，原因之一可能是先前集訓球員較疲勞的緣故」。

台電范孟傑是球隊中心棒次打者，在去年底爆米花棒球聯盟打擊成績不錯，但此次春季聯賽表現不如預期，范孟傑表示，「身為球隊的中心棒次，想要幫助球隊，反而因為太要求表現造成反效果」，也不斷提醒自己不要想太多、順其自然，今天敲出個人春季聯賽首轟。

南華大學今天與嘉義市隊交手，兩隊前兩局沒有拿下分數，南華3局靠著接連安打先馳得點，6局再靠著保送、柯仲澤三壘打送回第2分，嘉義市下半局靠著接連安打、保送、高飛犧牲打追回2分、扳平比數，南華7局靠著接連安打、失誤，攻下2分，終場以4比2拿勝、晉級8強。

富邦公牛隊今天與康寧大學交手，富邦投打有表現以7比4拿勝、晉級8強；春季聯賽目前為止確定合作金庫、富邦公牛、台灣電力和南華大學晉級8強。

公牛
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

中職／彭政閔單場慘吞4K 史總：第4棒地位不動

2018-05-09 22:51

中職／洪宸宇、萊福力二度接力 兄弟近4戰搶下3勝

2018-05-09 21:47

中職／黃子鵬最想對決的打者 詹子賢沒在怕

2018-05-09 20:23

中職／黃子鵬期待一軍初登板 幻想如何解決胡金龍

2018-05-09 19:03

中職／史耐德愛「假性先發」 因狀況都在7、8局

2018-05-09 18:37

中職／兄弟黃恩賜復原超前 本季不上一軍打冬盟

2018-05-09 18:04

中職／八天扛三場 兄弟洪宸宇「假先發」好忙

2018-05-09 00:47

春季聯賽／吳昇峰5局好投 合庫率先搶下8強

2018-05-08 21:20

日職／家中沒有除獅機 樂天、悍將成難兄難弟

2018-05-08 07:00

日職／外野無新秀能威脅陽岱鋼 強打巨人缺憾

2018-05-07 07:00

中職／史耐德投手神調度 有什麼不得已的苦衷？

2018-05-07 07:00

中職／少了馮喬許及羅伯特 悍將投打都走樣

2018-05-03 07:00

日職／新生國家隊打線發揮 西武勝率世界第一

2018-05-01 07:00

中職／兄弟戰績低迷 本土投手被打趴是關鍵

2018-04-30 07:00

日職／衣笠祥雄的鐵漢柔情 挨球吻反先保護對手

2018-04-30 07:00

中職／第5隊還是沒影 4隊小而美規模將連打12年

2018-04-27 07:00

日職／中日走了超貴洋砲 反而撿到便宜好貨

2018-04-26 07:00

富邦、中信台版基襪大戰 中職票房最終靈藥？

2018-04-26 07:00

中職／外野不死鳥 藍寅倫傷後表現越來越猛

2018-04-25 07:00

日職／松坂大輔兩場好表現 力抗神主牌傾倒潮

2018-04-24 07:00

中職／中信兄弟持續探底 球團該主動療傷止血

2018-04-24 07:00

日職／中繼王救援王皆報銷 軟銀牛棚重傷害

2018-04-23 07:00

百萬象迷那裡去了？冰風暴恐是直接原因

2018-04-20 06:41

中職／牛棚較穩、全壘打更兇 猿隊吃定獅子頭

2018-04-18 07:00

日職／梅森傑不算洋將 呂彥青撐到明年才受惠

2018-04-18 07:00

中職／上一軍難如登天 細數歷年二軍急凍人

2018-04-17 07:00

日職／橫濱衝上第一 拉米監督大膽用兵獲回報

2018-04-16 07:00

日職／大谷當紅、藤浪失控 同梯強投不同命！

2018-04-12 07:00

中職／中信若再輸1場 史耐德將寫不名譽紀錄

2018-04-12 07:00

中職／攻擊型捕手難能可貴 仍需兼顧配球及守備

2018-04-11 07:00

日職／陽岱鋼受傷牽動戰績 巨人很難爬出谷底

2018-04-10 07:00

中華職棒29年 完整賽程表

2018-03-23 11:07
看更多

熱門文章

NBA／勇士四星砍94分 淘汰鵜鶘連4季闖西冠

2018-05-09 13:14

NBA／勇士死亡五小滅鵜鶘 簡崔：可稱傑克森5人組

2018-05-09 16:58

NBA／格林盛讚朗多：他是智囊型球員代表

2018-05-09 17:20

NBA／保羅完美41分0失誤 生涯首闖分區冠軍賽

2018-05-09 10:35

NBA／胡德為拒上場致歉 騎士不考慮禁賽懲處

2018-05-09 10:07

詹姆斯「毀」人不倦 有如穿越時空的喬丹

2018-05-09 07:00

NBA／保羅41分創新高 展現突破魔咒決心

2018-05-09 11:46

MLB／小熊4：3勝馬林魚 曾仁和先發2局無關勝敗

2018-05-09 10:51

NBA／保羅直追喬丹紀錄 哈登：他接管比賽

2018-05-09 11:15

NBA／保羅肯定米契爾表現 爵士教頭：為他驕傲

2018-05-09 12:00

NBA／季後賽主場15連勝 勇士追平公牛紀錄

2018-05-09 16:58

NBA／終結最漫長等待 從數據看保羅過往遺憾

2018-05-09 11:57

MLB／要曾仁和相信捕手 麥登解釋車輪戰原因

2018-05-09 13:59

NBA／連兩年遭騎士橫掃 羅瑞：虛度一整年

2018-05-09 09:04

NBA／勇士拚關門 柯瑞：鵜鶘會使出渾身解數

2018-05-09 10:30

NBA／對籃球失熱情 哈沃德：商業考量是原因

2018-05-09 16:25

NBA／威爾史密斯等名人力挺 76人力拼創造歷史

2018-05-09 17:56

NBA／波爾辛吉斯下季報銷？ 尼克球評悲觀預言

2018-05-09 17:07

MLB／曾仁和本季初登大聯盟 先發戰馬林魚

2018-05-09 06:59

NBA／爵士未來領袖 米契爾新秀年屢創紀錄

2018-05-09 18:08

MLB／林子偉下放小聯盟 坦言經驗不夠

2018-05-09 07:03

MLB／林子偉被下放回3A 美媒：他還會回來

2018-05-09 08:13

MLB／曾仁和無關勝敗 陳偉殷10日接力登板

2018-05-09 11:25

NBA／暴龍恐面臨換帥 雙槍力挺恩師凱西

2018-05-09 09:40

MLB／史丹頓雙響砲 洋基7連勝並列美東龍頭

2018-05-09 12:43

NBA 2018季後賽對戰表─西區

2018-05-09 12:52

NBA／逆轉還被橫掃 季後賽史上9大弱欺強紀錄(下)

2018-05-09 18:43

NBA／馬刺助教團出身認證 波里格將掌黃蜂帥位

2018-05-09 14:55

MLB／曾仁和本季初先發 2局失3分飆3K退場

2018-05-09 09:04

MLB／派克斯頓無安打比賽 最後一球飆100英里

2018-05-09 16:41

MLB／打擊練習擊中屋頂 大谷預定14日再登板

2018-05-09 12:30

MLB／大都會送走哈維 與紅人交易換來捕手

2018-05-09 09:35

MLB／水手隊史第6人 派克斯頓家鄉投出無安打

2018-05-09 10:37

中職／史耐德愛「假性先發」 因狀況都在7、8局

2018-05-09 18:37

中職／洪宸宇、萊福力二度接力 兄弟近4戰搶下3勝

2018-05-09 21:47

中職／兄弟黃恩賜復原超前 本季不上一軍打冬盟

2018-05-09 18:04

中職／彭政閔單場慘吞4K 史總：第4棒地位不動

2018-05-09 22:51

MLB／今日戰績表 派克斯頓無安打一朗共同慶賀

2018-05-09 15:22

高球／王政松接任高協理事長 捐5千萬贊助選手

2018-05-09 16:29

羽球全團賽／中租首度挑戰甲組 吸取經驗擺第一

2018-05-09 15:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top