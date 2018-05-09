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中職／八天扛三場 兄弟洪宸宇「假先發」好忙

2018-05-09 00:47聯合報 記者藍宗標／台北報導

洪宸宇再度擔任「假先發」。 本報資料照片
洪宸宇再度擔任「假先發」。 本報資料照片
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中信兄弟隊上周「假性先發」嘗到甜頭，本季首次單周五戰三勝，今天在桃園球場對決猿隊，總教練史耐德再推左投洪宸宇登板先發，「本土先後援、洋投後先發」漸成常態，就看近況不振的猿隊能否抵擋史總的怪招。

洪宸宇短短八天三度先發亮相，追平三商虎隊「火車」涂鴻欽在職棒元年（一九九○年）九月締造的瘋狂紀錄，成為中職史上第二人；但涂鴻欽當年貨真價實拚了三場，八天內投了三百五十八球，洪宸宇卻因史耐德的特殊調度頻繁上陣，前兩場先發只投五十八球，今天再戰猿隊恐怕又是「短命任務」。

中職打完前七周賽事，兄弟只有九勝廿二敗，落後排名第一的猿隊多達十二場勝差，前六周只拿六勝，最近一周奪下三勝，史耐德很滿意「假性先發」的成效，本周四場比賽不排除上演續集。

兄弟這三勝分別是洪宸宇二日、四日先發兩局，再由萊福力、賽格威接手七局，五日則是楊志龍先發兩局、艾迪頓中繼五局，三場勝投洋投包辦。

猿隊最近因為傷兵過多影響戰力，上周五戰苦吞四敗，讓總教練洪一中有些傷腦筋，今天派出洋投尼克斯壓陣，至於打線真正要面對的投手，應是排在洪宸宇後面的萊福力。

涂鴻欽一九九○年九月二日到九日之間，三度登板先發對決對統一獅、兄弟、味全龍隊，三戰合計投廿四局被揮出十八支安打、飆出十四次三振、失八分，前兩戰演出完封、完投勝紀錄，直到第三戰體力受損，投六局失六分吞敗。

中信兄弟Lamigo桃猿
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